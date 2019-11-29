Uber轉型大限 駕駛不符資格12月1日零時起無法登錄

2019-11-29 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



Uber條款「汽車運輸業管理規則」第103-1條，經過緩衝期、輔導期後，12月1日將正式取締開罰，不少計程車業者等著檢舉未符合法規的Uber。對此，Uber宣布調整營運模式以符合法規，駕駛若未備齊執業登記證等文件，將無法取得上線載客資格，12月1日凌晨零時開始將連進入App按「上線」登錄都沒辦法，系統將完全阻絕未完全轉型的駕駛。

Uber目前在北北桃基與Q Taxi、台中與中華大車隊、高屏與中華正大合作，從12月1日開始民眾使用Uber App叫車，每一台都將有車隊／車行、車輛、駕駛資訊，以及這一趟行程的應付車資。另一方面，原本與Uber合作的租賃業者，已有部分依照103-1條規範繳交營運計畫書，將轉型機場接送等長途載客，依1小時起跳時租計費。

舉例來說，民眾若從台北叫車到桃園機場，被配對的將是多元化計程車。但因車輛並非機場排班計程車、無法接機，只能空車返回、或到桃園載客。但若民眾下飛機，要從桃園回台北，Uber搭到的就會是R牌車（租賃車），車身外也會貼貼紙，這趟車資將會依照1小時時租的車資計費。

Uber表示，將持續與多元化計程車隊、租賃車業者、交通主管機關合作，提供數百萬乘客 Uber 科技提供的安全、可靠，以及優質的乘車體驗。除了租賃車業者，也擴大與計程車隊的合作，並且保有所有乘客喜愛的 Uber App 功能，簡易的叫車三步驟：輸入目的地、確認車隊／車行、車輛和駕駛資訊，並確認這一趟行程的應付車資。