女孩打不打HPV疫苗 世衛組織說痛痛女孩與疫苗無關

2019-11-29 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北即時報導



「醫師，該讓女兒打HPV疫苗嗎？」每次媒體報導痛痛女孩，婦科門診就有家長焦急詢問著，林口長庚醫院副院長賴瓊慧表示，極少部分青少女接種HPV 疫苗後，出現暈針，只需休息一下就好了，世界衛生組織調查後也宣佈痛痛女孩與疫苗並無關係。

賴瓊慧表示，日本痛痛女孩事件嚴重影響HPV疫苗接種成效，因為衛生部門未能謹慎處理，且缺乏擔當，以致接種率偏低，已成近年來先進國家公衛防疫上錯誤示範。台灣務必記取前車之鑑，從科學專業來審視疑似案例，第一時間與外界溝通，不要讓家長及小女生陷入恐慌。

澳洲早已2007年全國13-15歲女性施打HPV疫苗，之後擴大到15-18歲，且2013年男性也同樣施打，實施迄今成效良好，為此，希望組成策略聯盟，各國均能分享經驗、互相學習，儘速達成目標。

賴瓊慧指出，台灣在異常篩檢結果進一步診斷治療上做得很好，足以成為全球典範，但在疫苗施打後，起步有點晚，如何迎頭趕上，將是能否如期達標的關鍵。台灣抹片檢查品質世界一流也達到七成篩檢率，但停滯15年沒成長。

此外，精準篩檢應納入HPV檢測，運用HPV檢測的方便性，讓不肯出來篩檢的人願意出來；這些都要有好的策略去推動。

賴瓊慧說，「印度、太平洋清除子宮頸癌策略聯盟」將在今天召開第一次跨國視訊會議，我國代表也將在會議中分享台灣在異常篩檢結果進一步診斷治療報告疫苗接種的初步成果，目前校園接種率達八成八，但醫療院所則偏低，因此，從本學期起，全部統一在校園施打。

賴瓊慧指出，受限於防治經費，目前我國HPV公費疫苗為兩價劑型（16、18），價格較為便宜，且施打對象僅限於國一女生，如經費充足，當然希望能夠選擇保護範圍更廣的九價劑型，且連小男生也能接種。

流行病學調查，在HPV高致癌風險型別中，台灣與其他國家一樣，子宮頸癌以16、18兩型居多，但33、52、58等病毒所占百比高於西方國家，賴瓊慧表示，國外研究證實，只打兩價疫苗有部分交叉保護，仍可達到不錯的效果，但能夠打九價疫苗，防疫效果當然更好。