台北金融科技展中華郵政館開幕 聚焦四大主題

2019-11-29 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



台北金融科技展中華郵政館今天開幕，聚焦四大主題。圖／中華郵政公司提供 分享 facebook

Fintech Taipei 2019台北金融科技展今天上午登場，中華郵政公司以多元支付及便利生活為主軸設立專館，展區透過任務關卡串連「郵政金融生態圈概念」、「多元支付郵便利」、「虛實整合郵購站」與「智慧物流i郵箱」四大主題，藉由新興科技體驗互動，邀請民眾感受便捷之郵政數位服務。

中華郵政公司說，專館以郵政數位金融生態圈概念出發，串接郵保鑣App綁定郵政儲金帳戶、各家電子支付APP（如街口支付、LINE Pay一卡通帳戶、歐付寶、橘子支付等）約定郵政儲金帳戶付款、郵政金融卡（金融卡雲支付)）及郵政VISA金融卡（郵政HCE手機VISA卡）等方式，即可輕鬆綁定手機支付各通路消費款項。

中華郵政說，展區亦設置「郵政O2O郵購站」，整合郵政商城與網購中心銷售通路，民眾可於手機完成郵保鑣APP連結郵政帳戶後即時體驗使用台灣Pay QR Code掃碼支付，另預計於年底前完成「i郵箱」取貨掃碼付款功能，實現郵政數位金融與便利生活的深度連結。

中華郵政說，在金融科技浪潮下，數位金融發展蓬勃，郵政為提供有感的金融服務，持續開發網路郵局、e動郵局及網路ATM等多元e化功能，賡續優化線上金融服務及友善操作介面，提供民眾更快捷便利的郵政服務。