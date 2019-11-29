驚豔！世界小姐台灣代表穿三太子國服為太子文化季宣傳

2019-11-29 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣第十屆太子文化季定12月8日在六腳鄉蒜頭國小舉行，由代表台灣到日本參加世界小姐選拔的邱怡澍擔任代言人，邱怡澍上午身穿參賽的「三太子國服」，站上縣府中庭舞台走台步表演宣傳，驚艷全場。

清華大學科技管理研究所畢業的邱怡澍，一身紅衣，頭頂戴長長翎子，背後插四面旗幟，精緻華麗服裝以三太子為設計元素，她沒有服裝設計背景，巧思設計「三太子國服」，代表台灣參加世界小姐選美，為這套國服吃足苦頭，特別在服裝加LED燈科技元素，背上放旗幟，將台灣傳統廟會文化躍上國際舞台。

「穿這套國服，不必說話介紹，大家就知道我來自台灣」，生長高雄茄萣漁村的她，從小看廟會，選三太子設計服飾，是認為三太子勇敢活潑，紅色討喜，展現台灣特色，去年她以扯鈴獲選聯合國世界領導大會閉幕表演人員，還被選為外交部國際青年大使。

縣長翁章梁誇讚邱怡澍讓人驚艷，為太子文化季增添光彩，三太子服飾及電音三太子成為台灣國際代表標誌。朴子太子會會長黃基全說，他看到邱怡澍穿三太子國服，邀她為太子文化季代言，邱爽快答應；邱怡澍父母陪同參加宣傳。

太子文化季12月8日下午4點在蒜頭國小廣場登場，延續前9年藝陣嘉年華，今年朴子電音三太子及六腳鄉公所推出三太子藝陣嘉年華，讓全國喜愛電音三太子及藝陣朋友體驗，除可自創獨一無二三太子獨領風騷外，還有豐富禮物可拿。