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驚豔！世界小姐台灣代表穿三太子國服為太子文化季宣傳

2019-11-29 12:14聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣第十屆太子文化季定12月8日在六腳鄉蒜頭國小舉行，由代表台灣到日本參加世界小姐選拔的邱怡澍擔任代言人，邱怡澍上午身穿參賽的「三太子國服」，站上縣府中庭舞台走台步表演宣傳，驚艷全場。

清華大學科技管理研究所畢業的邱怡澍，一身紅衣，頭頂戴長長翎子，背後插四面旗幟，精緻華麗服裝以三太子為設計元素，她沒有服裝設計背景，巧思設計「三太子國服」，代表台灣參加世界小姐選美，為這套國服吃足苦頭，特別在服裝加LED燈科技元素，背上放旗幟，將台灣傳統廟會文化躍上國際舞台。

「穿這套國服，不必說話介紹，大家就知道我來自台灣」，生長高雄茄萣漁村的她，從小看廟會，選三太子設計服飾，是認為三太子勇敢活潑，紅色討喜，展現台灣特色，去年她以扯鈴獲選聯合國世界領導大會閉幕表演人員，還被選為外交部國際青年大使。

縣長翁章梁誇讚邱怡澍讓人驚艷，為太子文化季增添光彩，三太子服飾及電音三太子成為台灣國際代表標誌。朴子太子會會長黃基全說，他看到邱怡澍穿三太子國服，邀她為太子文化季代言，邱爽快答應；邱怡澍父母陪同參加宣傳。

太子文化季12月8日下午4點在蒜頭國小廣場登場，延續前9年藝陣嘉年華，今年朴子電音三太子及六腳鄉公所推出三太子藝陣嘉年華，讓全國喜愛電音三太子及藝陣朋友體驗，除可自創獨一無二三太子獨領風騷外，還有豐富禮物可拿。

另有三太子現場體驗及文化解說、讓大人小孩戴三太子一起High，並有搖滾樂團、創意陣頭等專業團體演出及煙火秀，六腳農會及代表會提供民眾免費嘗地方道地小吃，如花枝丸、古早味粉圓、豆花等，觀眾看熱鬧，還可走訪商圈逛農特產品以及吃美食。

代表台灣到日本參加世界小姐選拔的邱怡澍，擔任嘉義縣第十屆太子文化季代言人，邱穿參...
代表台灣到日本參加世界小姐選拔的邱怡澍，擔任嘉義縣第十屆太子文化季代言人，邱穿參賽的「三太子國服」，站上縣府中庭舞台走台步表演宣傳，驚艷全場。記者魯永明／攝影
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代表台灣到日本參加世界小姐選拔的邱怡澍，擔任嘉義縣第十屆太子文化季代言人，邱穿參...
代表台灣到日本參加世界小姐選拔的邱怡澍，擔任嘉義縣第十屆太子文化季代言人，邱穿參賽的「三太子國服」，與縣長翁章梁(右)在縣府宣傳。記者魯永明／攝影
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代表台灣到日本參加世界小姐選拔的邱怡澍，擔任嘉義縣第十屆太子文化季代言人，邱穿參...
代表台灣到日本參加世界小姐選拔的邱怡澍，擔任嘉義縣第十屆太子文化季代言人，邱穿參賽的「三太子國服」，站上縣府中庭舞台走台步表演宣傳，驚艷全場。記者魯永明／攝影
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代表台灣到日本參加世界小姐選拔的邱怡澍，擔任嘉義縣第十屆太子文化季代言人，邱穿參...
代表台灣到日本參加世界小姐選拔的邱怡澍，擔任嘉義縣第十屆太子文化季代言人，邱穿參賽的「三太子國服」，與父母、縣長翁章梁及來賓共同在縣府宣傳。記者魯永明／攝影
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三太子朴子

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