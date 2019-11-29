今天開跑！Expedia飯店下殺25折起，最高可省1萬5千元

2019-11-29 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



歲末年終，Expedia聯手飯店與航空公司，今(11/29)起舉辦限時感恩特賣回饋活動，精選酒店最高可享4折優惠，還有多種機票、機加酒包裝組合特別優惠等開賣。

根據Expedia 2018年感恩特賣期間銷售數據顯示，旅客主要利用優惠來規劃以下幾種行程，一是「年末旅行」，大約有48%的年末旅行機票於2018年感恩特賣期間訂購完畢；二是「節日旅行」，大約有15 %的套票是感恩特賣期間完成訂購，並於聖誕節到新年這段時間出遊；三是「最後一刻才決定的假期」，約有超過1/4是出發前5至14天前訂購。

Expedia今年感恩特賣優惠包括：

1.無需任何優惠券：精選飯店4折起。

2.飯店8折優惠券：精選飯店全面8折，優惠搶購時間只在11/29與12/2當天。數量有限，送完為止。

3.App用戶限定飯店優惠券：超殺限量優惠25折，優惠搶購時間只在11/29與12/2當天，最高可省15,000元。旅遊時間須於2020年3月31日前。

4.飯店9折優惠券：精選飯店全面9折，最高可省15,000元，優惠搶購時間從11/29至12/2。旅遊時間須於2020年3月31日前。

5.套票優惠券：試用於所有機加酒套票，最高可省3,000元，優惠只在11/29，旅遊時間須於2020 年3月31日前。

6.75折行程體驗優惠券：台灣限定75折行程體驗優惠，最高可省1,500元，優惠只在11/29與12/2當天，旅遊時間須於2020年3月31日前。

優惠券將於11/29(五)上午9點至晚上11點59分以及12/2(一)上午9點至晚上11點59分上線搶購。