自費流感疫苗好搶手 疾管署：估未來四周不會達流行期

2019-11-29 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



今年公費流感疫苗開打時間延後且分三批接種，傳出自費流感疫苗變得更搶手，有醫師表示自費疫苗在兩個月前就預約滿額，有醫師表示目前都打光了。衛福部疾管署表示，預估未來四周流感仍不會達流行期，民眾毋須過度擔憂；據了解，目前自費疫苗尚未全數打完。

目前國內自費市場流通的四價流感疫苗由兩家藥廠供貨，葛蘭素史克藥廠於10月23日與11月初各供貨10萬劑，賽諾菲藥廠於11月15日後陸續供貨17.3萬劑、12月下旬再供貨8萬劑。國光生技則表示，目前優先供應公費疫苗，預計12月底以後再供應自費疫苗，預計供貨1-2萬劑。屆時今年國內自費疫苗供貨總數量將超過46萬劑，不過仍比去年50萬劑少，這源於年初藥廠見我國將流感疫苗全面改為四價疫苗、預期自費市場縮小才減少供貨量。

台灣兒科醫學會常務理事林應然表示，今年公費流感疫苗較晚開打，很多民眾等不及，部分人即使符合公費疫苗身分也都先自費接種。只是，自費疫苗的數量不多，診所向藥廠訂的數量有時只能取到一半，約莫兩個月前民眾就致電預約滿了。

台灣兒科醫學會副秘書長詹前俊表示，葛蘭素史克藥廠10月下旬的供貨約在11月初打光，賽諾菲藥廠11月中的供貨約在11月下旬打光，因此現在許多就診民眾向隅。

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，國內上周門急診類流感就診達7萬1977人次，與前一周相較微幅下降，且急診類流感就診病例百分比為9.64%，持續低於流行閾值11.5%，顯示國內尚未進入流感流行期，也預估未來四周流感仍不會達流行期。建議有需要接種自費疫苗的民眾多致電幾家醫療院所詢問，十二月中下旬也會陸續有新供應的自費疫苗。

林應然表示，要預防流感，出門應盡量戴口罩、不用手觸摸眼睛、鼻子、嘴巴等，若生病就盡速就醫。衛福部疾管署提早於本月初擴大公費流感抗病毒藥劑用藥措施，只要是發燒症狀等類流感患者，且家人、同事或同班同學發生類流感，經醫師處方可迅速取得公費抗病毒藥物。