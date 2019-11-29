北榮創新抗生素療法 染肝膿瘍可望少住院8天

2019-11-29 12:53 中央社 台北29日電



一旦腸道壞菌跑到肝臟，可能引發「化膿性肝膿瘍」，恐住院治療長達1個月。北榮找出創新抗生素療法，以靜脈注射搭配口服抗生素，可望將住院天數縮短8天。

台北榮民總醫院今天發布新聞稿公布此研究成果，北榮感染科醫師林邑璁表示，化膿性肝膿瘍是由克雷伯氏肺炎桿菌引起，在台灣相當常見，不分族群、年齡層都有感染風險，這種細菌平時可能躲在腸道中，一旦跑到肝臟就會造成感染。

林邑璁說，目前僅知西方國家大多是因膽道病變引起，東亞國家感染機轉仍不明，但東亞國家盛行的大多是具有高毒性的克雷伯氏肺炎桿菌，即便沒有肝膽病變問題，也可能罹病，患者若沒有適當治療，恐敗血症死亡。

林邑璁指出，化膿性肝膿瘍症狀和嚴重感冒相當類似，包括發燒、食慾不振、腸胃不適，必須透過超音波、電腦斷層才能確診。

過去治療化膿性肝膿瘍必須適當引流後，醫師會以傳統乙內醯胺類抗生素透過靜脈注射方式治療，至少需要住院28天，不僅造成醫療負擔，患者生活也受影響。

林邑璁說，近年研究團隊發現若改以同樣效果的氟喹諾酮類抗生素，不僅效果一樣好，靜脈注射一段時間後就能改以口服劑型治療，住院天數可望縮短至20天，病患住院超過21天的個案比率更從66.3%明顯降至37.8%，此研究成果已於今年美國感染症醫學會的年會發表。

今年86歲的王先生，因為持續發燒、食慾不振，在診所就診1星期症狀都不見改善，到北榮就診抽血發現嚴重細菌感染，進一步以腹部超音波檢查，發現肝臟右葉有6公分的化膿性病灶，經靜脈注射治療13天後順利出院，後續僅需持續在門診使用口服抗生素治療1個月即可完成療程。

林邑璁強調，化膿性肝膿瘍目前沒有特別的預防方式，加上症狀和感冒非常類似，就醫時容易被忽略，呼籲民眾一旦反覆發燒、怎麼治療都沒有好轉，甚至愈來愈嚴重，務必提高警覺。