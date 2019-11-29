親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

米其林北京指南出包？馬屁拍馬腿上 饕客們罵聲連連...

消防局月曆僅送兩百份...秀健美身材宣導火災預防

北榮創新抗生素療法 染肝膿瘍可望少住院8天

2019-11-29 12:53中央社 台北29日電

一旦腸道壞菌跑到肝臟，可能引發「化膿性肝膿瘍」，恐住院治療長達1個月。北榮找出創新抗生素療法，以靜脈注射搭配口服抗生素，可望將住院天數縮短8天。

台北榮民總醫院今天發布新聞稿公布此研究成果，北榮感染科醫師林邑璁表示，化膿性肝膿瘍是由克雷伯氏肺炎桿菌引起，在台灣相當常見，不分族群、年齡層都有感染風險，這種細菌平時可能躲在腸道中，一旦跑到肝臟就會造成感染。

林邑璁說，目前僅知西方國家大多是因膽道病變引起，東亞國家感染機轉仍不明，但東亞國家盛行的大多是具有高毒性的克雷伯氏肺炎桿菌，即便沒有肝膽病變問題，也可能罹病，患者若沒有適當治療，恐敗血症死亡。

林邑璁指出，化膿性肝膿瘍症狀和嚴重感冒相當類似，包括發燒、食慾不振、腸胃不適，必須透過超音波、電腦斷層才能確診。

過去治療化膿性肝膿瘍必須適當引流後，醫師會以傳統乙內醯胺類抗生素透過靜脈注射方式治療，至少需要住院28天，不僅造成醫療負擔，患者生活也受影響。

林邑璁說，近年研究團隊發現若改以同樣效果的氟喹諾酮類抗生素，不僅效果一樣好，靜脈注射一段時間後就能改以口服劑型治療，住院天數可望縮短至20天，病患住院超過21天的個案比率更從66.3%明顯降至37.8%，此研究成果已於今年美國感染症醫學會的年會發表。

今年86歲的王先生，因為持續發燒、食慾不振，在診所就診1星期症狀都不見改善，到北榮就診抽血發現嚴重細菌感染，進一步以腹部超音波檢查，發現肝臟右葉有6公分的化膿性病灶，經靜脈注射治療13天後順利出院，後續僅需持續在門診使用口服抗生素治療1個月即可完成療程。

林邑璁強調，化膿性肝膿瘍目前沒有特別的預防方式，加上症狀和感冒非常類似，就醫時容易被忽略，呼籲民眾一旦反覆發燒、怎麼治療都沒有好轉，甚至愈來愈嚴重，務必提高警覺。

抗生素發燒患者

相關新聞

「82年生金智英」在台更慘？ 台妻收入增、台夫不快樂

2019-11-29 10:49

Uber條款取締開罰！盤點12月五大交通新措施

2019-11-29 10:47

果汁可以完全代替水果嗎？ 營養師告訴你不建議的理由

2019-11-29 08:27

7旬阿公撫養2名罕病孫「我老了，他們怎辦？」

2019-11-29 13:22

女孩打不打HPV疫苗 世衛組織說痛痛女孩與疫苗無關

2019-11-29 12:55

自費流感疫苗好搶手 疾管署：估未來四周不會達流行期

2019-11-29 11:59

苦等近三個月 交通部今才公告放寬計程車汰舊換新補助

2019-11-29 11:10

氣象局：下周二、三最冷 低溫下探13度

2019-11-29 10:34

森林生態值多少？ 林務局試算：每年每公頃高達40萬元

2019-11-29 09:53

今漸回暖 吳德榮：下周一轉涼，周四恐全台有雨

2019-11-29 07:56

跟翠玉白菜一起長命百歲！故宮首創「故宮國寶動動操」

2019-11-29 04:35

打開掃地機器人 室內揚塵PM2.5爆表

2019-11-28 23:58

垃圾場滿滿床墊山／美多州立法 床墊業者送貨時要處理舊貨

2019-11-28 23:58

中部垃圾場頭大！滿滿床墊山怎麼辦？

2019-11-28 23:58

垃圾場滿滿床墊山／破碎機太貴 多靠人力費勁拆

2019-11-28 23:58

健康你我他／誤信夜市偏方 愈擦愈癢

2019-11-28 23:43

過度使用3C 25歲有乾眼症

2019-11-28 23:39

我的經驗／僵直性脊椎炎 引導我走向健康人生

2019-11-28 23:38

聯合報一篇報導 協助照顧癱兒單親爸走出困境

2019-11-28 23:33

YouBike下月起採實名註冊 自動投保

2019-11-28 23:13

全球首發「幾米彩繪列車」來了！搭乘淡海輕軌進入奇幻異想世界

2019-11-28 19:49

為僵直性脊椎炎所苦 魏正宗成為專治這病的名醫

2019-11-28 19:45

年度閱讀盛會 200場活動邀親子共樂

2019-11-28 19:40

中國鼠疫擴大內蒙再一市淪陷 疾管署：台遊客風險不變

2019-11-28 19:14

開除塵電器PM2.5瞬間亮紅燈 過敏氣喘專科醫都這樣掃地

2019-11-28 18:46

掃地機器人、吸塵器是空汙兇手 研究：啟動就PM2.5紅害

2019-11-28 17:49

反送中繼續燒！玩香港注意3點 航空、包裝行程影響退費

2019-11-28 17:38

全台首份企業數位轉型大調查 這兩種產業轉型最久

2019-11-28 17:36

員林酸楊桃與廠商契作 即將變身特調手搖飲

2019-11-28 17:23

食藥署推醫療器材GDP 若專法未過明年將推試辦計畫

2019-11-28 17:22

30歲後大轉行 他是具生化背景的金鐘製作人

2019-11-28 16:17

北榮HTC開發演算法識別顱內出血 高準確率亮眼國際

2019-11-28 15:39

天涼甜甜好個秋！3大「柿柿如意」創意吃法大揭密

2019-11-28 15:25

北冕增強為中颱 下周低溫下探12度

2019-11-28 15:10

台東人北上就醫、洽公更便利 台鐵每日三班列車優先訂

2019-11-28 15:03

弱勢租屋難？公益出租擬媒合房客與房東

2019-11-28 14:25

新光醫院推動癌篩檢 醫師：早期發現切除 癒後愈好

2019-11-28 14:20

類風濕性關節炎自行停藥 他手關節變形不能再治病

2019-11-28 14:20

月經失調、視力模糊 竟是腦下垂體腫瘤作怪

2019-11-28 14:20
看更多

熱門文章

生鮮類來襲！好市多黑色購物節第五彈超狂「鮭魚」、「牛排」必買

2019-11-28 17:23

尊榮黑X質感橘 台鐵全新觀光列車塗裝曝光

2019-11-28 17:47

連「生鮮」都救不了好市多！黑色購物節光環殞落 人潮買氣皆冷清

2019-11-29 11:04

驚豔！世界小姐台灣代表穿三太子國服為太子文化季宣傳

2019-11-29 12:14

掃地機器人、吸塵器是空汙兇手 研究：啟動就PM2.5紅害

2019-11-28 17:49

捧鐵飯碗的機會來囉！台電明年大舉招考700名僱用人員

2019-11-29 10:02

打開掃地機器人 室內揚塵PM2.5爆表

2019-11-28 23:58

北冕增強為中颱 下周低溫下探12度

2019-11-28 15:10

台中也有「迪士尼」！不必飛出國 米奇米妮來台過耶誕

2019-11-28 14:05

今漸回暖 吳德榮：下周一轉涼，周四恐全台有雨

2019-11-29 07:56

限時3天！全國電子Digital City「黑色星期五封館搶購」最低4折起

2019-11-28 18:08

氣象局：下周二、三最冷 低溫下探13度

2019-11-29 10:34

小孟塔羅：雨過天晴！測你年底翻身指數有多高？

2019-11-29 09:18

Uber條款取締開罰！盤點12月五大交通新措施

2019-11-29 10:47

「Hello Kitty麻將組」讓人手癢！7-ELEVEN春節禮盒首賣，還有戽斗星球爆米花

2019-11-28 14:01

好運降臨！12月4大星座要發達了 巨蟹翻轉、金牛脫單

2019-11-28 21:22

寶可夢咖啡廳來囉！鐵粉們12月快衝一波信義區

2019-11-28 15:27

台東人北上就醫、洽公更便利 台鐵每日三班列車優先訂

2019-11-28 15:03

花生控瘋搶！桂冠「吉比花生雙醬湯圓」 12月4日全家獨賣

2019-11-29 09:43

中部垃圾場頭大！滿滿床墊山怎麼辦？

2019-11-28 23:58

「82年生金智英」在台更慘？ 台妻收入增、台夫不快樂

2019-11-29 10:49

肯爺Yeezy 「黑魂」星期五回歸 粉絲搶排代購喊破萬元

2019-11-28 14:26

鼻貼拔「粉刺」好有快感？醫：反使毛孔變大

2019-11-28 13:55

每日星座運勢／摩羯工作事業運上升　愛情運強滾滾

2019-11-29 00:00

東京來回未稅1,500元起！首爾仁川夏季航班同步開賣

2019-11-28 22:43

果汁可以完全代替水果嗎？ 營養師告訴你不建議的理由

2019-11-29 08:27

YouBike下月起採實名註冊 自動投保

2019-11-28 23:13

GAP黑五快閃促銷 秋冬必備軍裝大衣現省近5千！

2019-11-28 17:41

紅蝦＋鮭魚＋松葉蟹才80元！藏壽司9款「感謝祭壽司」

2019-11-28 21:16

開除塵電器PM2.5瞬間亮紅燈 過敏氣喘專科醫都這樣掃地

2019-11-28 18:46

【夫妻之間】布衣／白髮趣

2019-11-29 06:00

為僵直性脊椎炎所苦 魏正宗成為專治這病的名醫

2019-11-28 19:45

天氣冷了百貨笑了 新光三越台北站前周年慶2折冬被秒殺

2019-11-28 16:30

明年生肖運勢前三名 命理專家雨揚提醒注意這些事

2019-11-29 10:48

氣質裙裝首選 李千那、林可彤的冬日穿搭好優雅

2019-11-28 16:03

米其林三星唯一中菜 「新榮記」憑甚麼出線？

2019-11-28 13:44

五行養生餐＋蔡依珊紅豆水！鐵板教父「謝樂觀」展新店

2019-11-29 01:11

【家人關係】夏客／鋼琴

2019-11-29 06:00

北榮HTC開發演算法識別顱內出血 高準確率亮眼國際

2019-11-28 15:39

15m、2.7萬顆LED！全台五星飯店「最高耶誕樹」亮燈了

2019-11-28 21:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top