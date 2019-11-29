苦等近三個月 交通部今才公告放寬計程車汰舊換新補助

2019-11-29 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



交通部長林佳龍9月已宣布計程車汰舊換新補助從車齡10年以上放寬為7年，被視為「選前紅利」，不過直到昨天都未公告，引發工會質疑，經記者詢問以後，今天凌晨交通部官網就公布7年車可以申請。補助內容一樣為最高補助35萬元。

蔡英文總統今年2月與計程車業者餐敘，宣布推出計程車汰舊換新方案，6月起啟動兩波補助，補助燃油車15萬、油電混合車25萬、電動車35萬等，先開放車齡12年以上，又放寬10年以上計程車申請。林佳龍9月加碼，表示將車齡限制從10年以上再降至7年，且說因為反應太熱烈，首年的額度分配從5000輛增至1萬2000輛。

不過轉眼宣布完快3個月，無聲無息。台北市汽車駕駛員工會理事長鄭力嘉表示，每天都有司機打電話詢問何時可以開始申請補助，憂心額度被用完。公路總局昨接獲記者詢問時回覆，交通部指示加速作業，近期已在跑程序，將於一周內公告補助計畫。突然在今天凌晨12時，於交通部官網公告補助訊息。

鄭力嘉表示，有這個政策的時候，大家就開始期待，雖然時間很久，現在終於公告了，也請有需要的駕駛趕快去申請。根據公告內容， 自11月29日起受理7年以上個人所有計程車、12月31日起受理計程車公司自有車齡12年以上車輛申請。