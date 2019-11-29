「82年生金智英」在台更慘？ 台妻收入增、台夫不快樂

2019-11-29 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



在台灣，不同世代的女性無論有沒有工作，也都要負擔大多數的家務。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

韓國電影「82年生的金智英」在台上映回響多，中研院「研之有物」網站訪談中研院家庭動態資料庫計畫召集人于若蓉，于若蓉在文中指出，在台灣，雖然世代價值觀有差異，但不同世代的女性無論有沒有工作，也都要負擔大多數的家務。

于若蓉說，先前有部電影《厭世媽咪日記》，台灣妻子就如片中的莎莉賽隆，她飾演一位帶著三個孩子的年輕母親，日日困在無窮的家務中，焦頭爛額，但先生卻只忙於工作。

最不幸的是，從數據研究發現，妻子的幸福感會隨著自己的收入變高而提升，但是當收入高到接近丈夫，幸福感就轉而下滑。有趣的是，丈夫的幸福感「始終如一」，妻子的收入開始增加，丈夫的幸褔感就往下掉。于若蓉認為，台灣在家庭場域上，對性別角色的想像仍然較傳統，而且有明顯的性別差異。對已婚男性而言，妻子的經濟實力提高，不見得是樂見之事，反而可能動搖他對「幸福家庭」的美好設定。

「晚婚」、「不婚」是台灣女性的現在進行式，從調查數據確實可看出這個結果。于若蓉認為，女性選擇進入家庭前會考慮許多，其中一項或許便是「家務分工」。

她說，台灣女性就業率高，教育程度率也高，又出了一名女總統，如果自勞動、教育的面向，會覺得性別平權很正向，但她從家庭面向的問卷資料，看到的並不是這樣。

于若蓉指出，家庭動態資料庫計畫是由中研院人社中心調查研究專題中心所進行，最核心的關鍵就是「持續的動態追蹤」。資料庫從 1999 年定期調查訪談，第一批樣本追蹤至今已 20 年，持續追蹤人數超過 6000 人。這不是一次性的調查，也並不是每次重新抽樣的調查，而是對同一批受訪者「一直」追蹤下去。計畫目的是理解家庭與家庭中的個人，在勞動、教育、性別等諸多面向的長期變化與影響原因。

資料庫以台灣本島家庭為主，樣本包含原住民族、新住民等不同族群。2004 年起，調查地區擴增中國浙江、福建、上海三省市。于若蓉表示，選擇這三個中國省市是因為與台灣社會、文化、地緣接近。

于若蓉比對台、中，還發現台灣已婚夫妻與丈夫父母同住的比例高於中國，與妻子父母同住的比例則低於中國，傳統「孝道」觀念在台灣保存較完整是主要原因。