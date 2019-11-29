Uber條款取締開罰！盤點12月五大交通新措施

交通部所屬單位12月有多項新制要上路，包含「Uber條款」將取締開罰，另外台鐵將於12月20日進行改點，旅客務必注意乘車時間。

●「Uber條款」取締開罰

汽車運輸業管理規則第103條之一，經過緩衝期、輔導期後，將在12月1日起正式取締開罰。所謂「Uber條款」指的是與Uber合作的租賃業者若未採一小時以上收費，可罰9000到9萬元。且必須有計程車駕駛人執業登記證考試證明、也要掛計程車牌。

●台鐵180班改點

台鐵局說，配合南迴鐵路潮州枋寮間電氣化通車，提升服務品質，將於12月20日起進行時刻微調，共影響180班次，影響5分鐘以上班次共77班。這次調整增加直達班次，加強兩鐵轉乘，以改善乘車環境。

此次調整重點包含111次、136次普悠瑪號及129次、168次自強號延長行駛至枋寮站；新左營－枋寮間每日班次將由現行30列次增加為60列次，其中開行區間快車22班，可大幅減少轉乘時間。此外，減少高雄鐵路地下化路段柴油列車班次，由32班減為23班。

另外，台鐵初步規畫170班次、177班次兩班自強號，自12月20日起停靠潭子站，兼顧地方發展需求。

●台鐵每日三列次 台東實名制優先訂票

12月17日起，每日（含連續假日）開放台北=台東開行之408次、431次及405次三班列車，於開放訂票之日起至乘車日（含）12日前之期間，提供符合身分證字號V開頭、設籍台東及其配偶及直系血親一親等之民眾，得以實名制方式預訂乘車票。

●台鐵中里站暫停營運八個月

配合宜蘭縣政府辦理二結聯絡道新闢工程（都內段）─地下化穿越鐵路工程，因切換臨時軌，列車無法停靠中里站，中里站12月4日起暫停營運至明年8月29日止，旅客憑台鐵車票，改以公路接駁至鄰近二結或羅東站轉乘。使用電子票證旅客，需至中里站電子驗票機完成刷卡付費，定期票及購票乘車旅客則出示車票供車長查驗。

●台61線區間測速啟用

台61線西濱快速道路122.6K到115.6K北上路段（苗栗縣通霄鎮南通灣至白沙屯），已增設區間測速系統，12月1日正式啟用。至於台61線苗栗通霄至苑裡南下路段，測速系統則正在建置中，最快12月下旬展開取締執法。