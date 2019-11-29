氣象局：下周二、三最冷 低溫下探13度

2019-11-29 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



把握周末好天氣，下周冷颼颼。中央氣象局表示，周末溫度稍微回升，但下周一開始低溫再持續下探，又以下周二、下周三最冷，受到輻射冷卻、水氣減少影響，中部地區低溫約只有13度，要注意保暖。

氣象局預報員官欣平表示，今明兩天低溫差異不大，約16到18度，沿海空曠地區有機會到15、16度。東北季風明天白天開始減弱，周末溫度北台灣稍有回升，高溫約到24、25度。

官欣平表示，下一波東北季風從下周一開始影響到到下周五，強度比起這波稍微強一些，平地低溫大約在14到16度之間，下周二、周三清晨因水氣少，有輻射冷卻作用，低溫有機會下探到13度。

降雨方面，氣象局表示，下周北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周四南方水氣北移，北部及東北部地區有 雨，東部及東南部地區有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

氣象局表示，今年第28號中度颱風「北冕」，路徑先偏北再轉西朝菲律賓前進，短時間內對台灣天氣沒有影響。不過，預計下周四通過菲律賓進入南海之後，其外圍水氣北上會間接影響台灣的天氣。