森林生態值多少？ 林務局試算：每年每公頃高達40萬元

2019-11-29 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



森林生態系的服務到底值多少？ 農委會林務局與林業試驗所合作，調查國人對於生態系服務價值的認知及偏好，保守估計台灣的森林，每年每公頃可提供高達40萬元的服務價值。

調查發現，民眾認為最重要的生態系功能前三名為：水土保持、調節氣候與碳吸存。

林務局表示，聯合國千禧年生態系統評估報告（Millennium Ecosystem Assessment，MA）將生態系服務與人類福祉關聯分為支持、調節、供給與文化等四大類別的服務，諸如提供動物棲地、極端氣候調節、燃料與食物、休閒娛樂等。這些服務功能提供給人們的效益層次廣泛且多樣，藉由森林生態系服務的初步量化，可了解森林帶來的效益及其經濟價值。

林務局表示，根據日、韓、英等國之分類架構，以森林遊樂、森林碳吸存、森林水資源涵養、生物多樣性、土砂流失防治、淨化空氣等6種生態系服務功能。初估我國的森林生態系服務價值高達7492.7億元台幣，其中以森林水資源涵養價值5575.4億元最高、其次為土砂流失防治價值約925.8億元，生物多樣性價值約585.4億元，若以當年度全國森林總面積計算，每公頃森林生態系服務價值高達40萬元。