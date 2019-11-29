親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

前挺韓臉書社團倒戈 批韓國瑜草包將全力支持蔡英文

國民黨立委不背書 反滲透法逕付二讀闖關成功

森林生態值多少？ 林務局試算：每年每公頃高達40萬元

2019-11-29 09:53聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

森林生態系的服務到底值多少？ 農委會林務局與林業試驗所合作，調查國人對於生態系服務價值的認知及偏好，保守估計台灣的森林，每年每公頃可提供高達40萬元的服務價值。

調查發現，民眾認為最重要的生態系功能前三名為：水土保持、調節氣候與碳吸存。

林務局表示，聯合國千禧年生態系統評估報告（Millennium Ecosystem Assessment，MA）將生態系服務與人類福祉關聯分為支持、調節、供給與文化等四大類別的服務，諸如提供動物棲地、極端氣候調節、燃料與食物、休閒娛樂等。這些服務功能提供給人們的效益層次廣泛且多樣，藉由森林生態系服務的初步量化，可了解森林帶來的效益及其經濟價值。

林務局表示，根據日、韓、英等國之分類架構，以森林遊樂、森林碳吸存、森林水資源涵養、生物多樣性、土砂流失防治、淨化空氣等6種生態系服務功能。初估我國的森林生態系服務價值高達7492.7億元台幣，其中以森林水資源涵養價值5575.4億元最高、其次為土砂流失防治價值約925.8億元，生物多樣性價值約585.4億元，若以當年度全國森林總面積計算，每公頃森林生態系服務價值高達40萬元。

林務局說，森林是台灣最大的陸域生態系統，它提供了我們各種有形的、無形的服務，在台灣國人環境意識高漲，對於森林除了它所能提供的木材，更重視森林帶來的水源涵養、水土保持、調節極端氣候等多元服務功能。

九份二山國家地震紀念園區，經過多項水土保持整治及自然復育後，已成為各種動植物生態...
九份二山國家地震紀念園區，經過多項水土保持整治及自然復育後，已成為各種動植物生態的棲息地，景緻風貌優美怡人，未來將成為重要的生態教育場域。圖/林務局提供
分享
農委會林務局與林業試驗所合作，針對國人對於生態系服務價值的認知及偏好進行問卷調查...
農委會林務局與林業試驗所合作，針對國人對於生態系服務價值的認知及偏好進行問卷調查，保守估計我們的森林每年每公頃可提供高達40萬元的服務價值。圖/林務局提供
分享
大雪山小神木步道。圖/林務局提供
大雪山小神木步道。圖/林務局提供
分享

水資源農委會

相關新聞

果汁可以完全代替水果嗎？ 營養師告訴你不建議的理由

2019-11-29 08:27

今漸回暖 吳德榮：下周一轉涼，周四恐全台有雨

2019-11-29 07:56

打開掃地機器人 室內揚塵PM2.5爆表

2019-11-28 23:58

YouBike下月起採實名註冊 自動投保

2019-11-28 23:13

中部垃圾場頭大！滿滿床墊山怎麼辦？

2019-11-28 23:58

氣象局：下周二、三最冷 低溫下探13度

2019-11-29 10:34

跟翠玉白菜一起長命百歲！故宮首創「故宮國寶動動操」

2019-11-29 04:35

垃圾場滿滿床墊山／美多州立法 床墊業者送貨時要處理舊貨

2019-11-28 23:58

垃圾場滿滿床墊山／破碎機太貴 多靠人力費勁拆

2019-11-28 23:58

健康你我他／誤信夜市偏方 愈擦愈癢

2019-11-28 23:43

過度使用3C 25歲有乾眼症

2019-11-28 23:39

我的經驗／僵直性脊椎炎 引導我走向健康人生

2019-11-28 23:38

聯合報一篇報導 協助照顧癱兒單親爸走出困境

2019-11-28 23:33

全球首發「幾米彩繪列車」來了！搭乘淡海輕軌進入奇幻異想世界

2019-11-28 19:49

為僵直性脊椎炎所苦 魏正宗成為專治這病的名醫

2019-11-28 19:45

年度閱讀盛會 200場活動邀親子共樂

2019-11-28 19:40

中國鼠疫擴大內蒙再一市淪陷 疾管署：台遊客風險不變

2019-11-28 19:14

開除塵電器PM2.5瞬間亮紅燈 過敏氣喘專科醫都這樣掃地

2019-11-28 18:46

掃地機器人、吸塵器是空汙兇手 研究：啟動就PM2.5紅害

2019-11-28 17:49

反送中繼續燒！玩香港注意3點 航空、包裝行程影響退費

2019-11-28 17:38

全台首份企業數位轉型大調查 這兩種產業轉型最久

2019-11-28 17:36

員林酸楊桃與廠商契作 即將變身特調手搖飲

2019-11-28 17:23

食藥署推醫療器材GDP 若專法未過明年將推試辦計畫

2019-11-28 17:22

30歲後大轉行 他是具生化背景的金鐘製作人

2019-11-28 16:17

北榮HTC開發演算法識別顱內出血 高準確率亮眼國際

2019-11-28 15:39

天涼甜甜好個秋！3大「柿柿如意」創意吃法大揭密

2019-11-28 15:25

北冕增強為中颱 下周低溫下探12度

2019-11-28 15:10

台東人北上就醫、洽公更便利 台鐵每日三班列車優先訂

2019-11-28 15:03

弱勢租屋難？公益出租擬媒合房客與房東

2019-11-28 14:25

新光醫院推動癌篩檢 醫師：早期發現切除 癒後愈好

2019-11-28 14:20

類風濕性關節炎自行停藥 他手關節變形不能再治病

2019-11-28 14:20

月經失調、視力模糊 竟是腦下垂體腫瘤作怪

2019-11-28 14:20

生物「再生能力」可改變 中研院發現調控的基因

2019-11-28 14:20

「平交道是台鐵的痛」 5年內全面更新號誌聯鎖系統

2019-11-28 14:17

鼻貼拔「粉刺」好有快感？醫：反使毛孔變大

2019-11-28 13:55

控糖撇步看過來 用4招KO糖尿病

2019-11-28 13:46

美國蘿蔓萵苣受汙染！台灣量販店無販售、餐廳已換國產

2019-11-28 13:13

油價恐連四漲 估下周汽柴油各漲0.2、0.3元

2019-11-28 12:52

頂呱呱一公斤雞太夯 粉絲抱怨：買不到

2019-11-28 12:36
看更多

熱門文章

高以翔死亡背後真正原因 胸腔醫師認為是這個

2019-11-28 11:50

生鮮類來襲！好市多黑色購物節第五彈超狂「鮭魚」、「牛排」必買

2019-11-28 17:23

尊榮黑X質感橘 台鐵全新觀光列車塗裝曝光

2019-11-28 17:47

頂呱呱一公斤雞太夯 粉絲抱怨：買不到

2019-11-28 12:36

掃地機器人、吸塵器是空汙兇手 研究：啟動就PM2.5紅害

2019-11-28 17:49

北冕增強為中颱 下周低溫下探12度

2019-11-28 15:10

打開掃地機器人 室內揚塵PM2.5爆表

2019-11-28 23:58

台中也有「迪士尼」！不必飛出國 米奇米妮來台過耶誕

2019-11-28 14:05

今漸回暖 吳德榮：下周一轉涼，周四恐全台有雨

2019-11-29 07:56

東北季風挾水氣 氣象局對北北基宜發大雨特報

2019-11-28 11:46

【心情點滴】林明進／爸爸媽媽都要走的路

2019-11-28 09:08

限時3天！全國電子Digital City「黑色星期五封館搶購」最低4折起

2019-11-28 18:08

全台最大鸚鵡彩繪牆 160隻寵物鳥寫真集鳥聚下月登場

2019-11-28 11:00

「Hello Kitty麻將組」讓人手癢！7-ELEVEN春節禮盒首賣，還有戽斗星球爆米花

2019-11-28 14:01

中部垃圾場頭大！滿滿床墊山怎麼辦？

2019-11-28 23:58

鼻貼拔「粉刺」好有快感？醫：反使毛孔變大

2019-11-28 13:55

台東人北上就醫、洽公更便利 台鐵每日三班列車優先訂

2019-11-28 15:03

寶可夢咖啡廳來囉！鐵粉們12月快衝一波信義區

2019-11-28 15:27

好運降臨！12月4大星座要發達了 巨蟹翻轉、金牛脫單

2019-11-28 21:22

肯爺Yeezy 「黑魂」星期五回歸 粉絲搶排代購喊破萬元

2019-11-28 14:26

每日星座運勢／摩羯工作事業運上升　愛情運強滾滾

2019-11-29 00:00

咳嗽逾月別當小感冒 家庭主婦不菸不酒也罹癌

2019-11-28 11:53

【測字】努力不一定有收穫？測你目前的求財阻礙

2019-11-28 10:51

東京來回未稅1,500元起！首爾仁川夏季航班同步開賣

2019-11-28 22:43

YouBike下月起採實名註冊 自動投保

2019-11-28 23:13

紅蝦＋鮭魚＋松葉蟹才80元！藏壽司9款「感謝祭壽司」

2019-11-28 21:16

開除塵電器PM2.5瞬間亮紅燈 過敏氣喘專科醫都這樣掃地

2019-11-28 18:46

麻瓜入學了！哈利波特ＸPANDORA聯名珠寶來燒荷包了

2019-11-28 13:39

果汁可以完全代替水果嗎？ 營養師告訴你不建議的理由

2019-11-29 08:27

GAP黑五快閃促銷 秋冬必備軍裝大衣現省近5千！

2019-11-28 17:41

美國蘿蔓萵苣受汙染！台灣量販店無販售、餐廳已換國產

2019-11-28 13:13

天氣冷了百貨笑了 新光三越台北站前周年慶2折冬被秒殺

2019-11-28 16:30

氣質裙裝首選 李千那、林可彤的冬日穿搭好優雅

2019-11-28 16:03

跨縣市找工作他解失業苦 還有3萬獎勵金、1年租金補貼

2019-11-28 11:37

小孟塔羅：雨過天青！測你年底翻身指數有多高？

2019-11-29 09:18

2020北京首版米其林出爐 「新榮記」大陸唯一三星中菜

2019-11-28 12:39

為僵直性脊椎炎所苦 魏正宗成為專治這病的名醫

2019-11-28 19:45

米其林三星唯一中菜 「新榮記」憑甚麼出線？

2019-11-28 13:44

五行養生餐＋蔡依珊紅豆水！鐵板教父「謝樂觀」展新店

2019-11-29 01:11

北榮HTC開發演算法識別顱內出血 高準確率亮眼國際

2019-11-28 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top