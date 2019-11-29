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果汁可以完全代替水果嗎？ 營養師告訴你不建議的理由

2019-11-29 08:27聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

果汁代替水果容易導致糖份攝取過量，因此還是建議民眾攝取原態的水果，才不容易造成身...
果汁代替水果容易導致糖份攝取過量，因此還是建議民眾攝取原態的水果，才不容易造成身體負擔，也可以確保營養。圖／123RF
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近年許多隨身型果汁機誕生，只要將水果裝進果汁機，帶到公司按一下果汁機，新鮮果汁就出爐。但營養師提醒，果汁代替水果容易導致糖份攝取過量，建議民眾攝取原態的水果，才不容易造成身體負擔，也可以確保營養。

國健署真相與闢謠專欄以「喝果汁跟吃水果一樣好？」為題，邀請屏東科技大學食品科學系助理教授朱永麟、營養學博士吳映蓉、台灣師範大學營養科學學位學程教授沈賜川介紹。

果汁含有豐富的糖類，包含游離糖（free sugar），指的是游離在各種食物中的糖類，如蔗糖、果糖、糖漿、蜂蜜等，游離性的糖容易吸收，因此過量攝取容易產生高血糖或肥胖的問題。

可是當榨成果汁後，因為果汁果渣被濾除，因此糖就會變得容易吸收，尤其市售果汁常常會濾掉果渣，讓水果的膳食纖維含量大幅降低，減少了水果的營養價值。

據世界衛生組織建議，每天游離糖的攝取量不超過總熱量的10%，甚至要低於5%，避免攝取過多的糖類造成身體負擔。依照此標準換算，500毫升的純果汁就可能超出世界衛生組織的建議攝取限量。

依「我的餐盤」建議，一天要吃2至3個拳頭大的水果，相當於1.5至2碗去籽、去皮的切塊水果，將水果榨成果汁後，至少已經相當於1杯250毫升的含糖量。

新鮮水果是獲取膳食纖維的好方法，膳食纖維可促進腸道蠕動，而且膳食纖維可作為腸道益菌的食物，幫助腸道益菌生長，進而調節許多生理功能。新鮮水果所含的糖類不屬於游離糖，

因此建議民眾攝取原態的水果，不建議依賴果汁。衛福部國健署日前推出「我的餐盤」口訣歌，「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」讓民眾利用拳頭、掌心即可暸解每餐六大類食物要吃的量。

果汁國健署

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