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今漸回暖 吳德榮：下周一轉涼 周四恐全台有雨

今漸回暖 吳德榮：下周一轉涼，周四恐全台有雨

2019-11-29 07:56聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，因為預報模式略為修弱，下周影響台灣的東北季風，達大陸冷氣團的機率很低，不過受北冕颱風外圍水氣影響，下周四可能連中南部都有降雨機率，形成全台濕涼有雨的天氣型態。

吳德榮指出，昨晚至今晨為這波東北季風最冷的一段時間，大台北平地最低溫約在14至16度，桃園楊梅區14.0度；中南部冷空氣較弱、但有輻射冷卻，低溫也約在14度左右。

他說，今天水氣減少，北部天氣好轉、白天氣溫略升，中南部晴朗、白天舒適。北海岸、北部山區、東北部及東部仍有零星短暫降雨的機率。北部氣溫約在15至23度、中部15至28度、南部16至30度、東部15至28度。周末也是類似的天氣。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周日（12月1日）晚起又有東北季風開始南下，因模式已略修弱，強度與上一波類似。下周一的晚間、周二清晨溫度降至最低，預估在北市氣象局測站16度、北台灣空曠平地約14、15度，要注意保暖。

天氣方面，他說下周日晚上至下周二，迎風面轉有局部雨，背風面的中南部影響小。要注意的是，下周三北冕減弱，但其中低層水氣逐漸向東北、朝台灣輸送，各地雲量漸增，下周四水氣籠罩全台。

吳德榮表示，下周四除了迎風面降雨增大，背風面原本乾季的中南部也有降雨機率，形成冬季全台濕涼有雨的天氣型態。不過，因為已是模式第6、7天的模擬，降雨影響的確切時間及程度，仍在調整中。

他指出，根據中央氣象局最新預報顯示，中颱北冕將會持續增強至強颱；四天後登陸菲律賓，對台無影響。只是它向東北輸送的水氣，是下周天氣變化的重要因素。

中央氣象局說，今天（29日）水氣減少，東北部及大台北地區偶有局部短暫雨，花東及恆春半島降雨較零星，其他地方為多雲到晴的天氣；溫度方面，北部及宜花高溫約21至23度一整天較涼，其他地方約25至27度較為舒適，但早晚較涼，中部以北及東北部低溫16至18度，南部及花東18至20度。

今天水氣減少，溫度逐漸回升。本報資料照片
今天水氣減少，溫度逐漸回升。本報資料照片
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吳德榮氣象局

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