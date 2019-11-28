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聯合報一篇報導 協助照顧癱兒單親爸走出困境

2019-11-28 23:33聯合報 記者程嘉文／即時報導

民國92年，在陸軍部隊服義務役的22歲士兵徐國維，在站衛兵時突然「熱中風」昏迷，經過送醫急救，雖然搶回一命，但是從此癱瘓失去意識，無法言語，被醫生形容是半個植物人。國防部判定退伍後，94年起以「公費就養」身分住進榮民總醫院桃園分院至今。

為了照顧獨子，父親徐木聰收掉了原本經營的小生意，身為單親爸爸的他，十多年來親自在病房、幾乎24小時照顧兒子，包括抽痰、拍背、按摩、餵食、洗澡、處理大小便。面對經濟的困窘，以及永無止境的疲憊，徐木聰始終期待，有一天兒子能醒來。

去年8月4日，聯合報在A6版刊登徐木聰、徐國維父子的故事。中華民國軍人之友社理事長李棟樑看到這則消息，十分感動，隨即安排前往榮總桃園分院探視，並且當場表示，將以個人名義，每年捐贈20萬元給徐家，協助徐木聰減少負擔。陸軍司令部也表示，撥款60萬元的慰助金，分30個月撥發。在軍友社與陸軍的援助之下，徐木聰今年4月雇了一位印尼籍看護工，協助照料兒子。

李棟樑與陸軍政戰主任楊安少將，今天（28日）前往榮總桃園分院探望徐國維，並且向徐木聰加油打氣。隨後李棟樑也致贈禮品，感謝院長盧星華，以及徐國維的主治大夫、病房護理長等人，並且另外捐贈10萬元給醫院社工室，協助弱勢病人家庭。

軍友社與陸軍司令部探望徐國維（左），右起為父親徐木聰、軍友社理事長李棟樑、榮總桃...
軍友社與陸軍司令部探望徐國維（左），右起為父親徐木聰、軍友社理事長李棟樑、榮總桃園分院長盧星華。記者程嘉文/攝影
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去年8月4日聯合報A6版的報導，幫助徐木聰走出經濟困境，得以從照顧愛子的重擔中稍...
去年8月4日聯合報A6版的報導，幫助徐木聰走出經濟困境，得以從照顧愛子的重擔中稍稍喘息。圖/榮總桃園分院提供
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陸軍榮總植物人

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