為僵直性脊椎炎所苦 魏正宗成為專治這病的名醫

2019-11-28 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北即時報導



中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任魏正宗身兼僵直性脊椎炎醫師和病友身分，但他從不避諱告訴病人自己也是病友，利用他與病共處的經驗來幫患者和家屬克服恐懼，甚至「因禍得福」，保持規律作息和運動習慣，得到更健康的人生。

以下是他分享與僵直性脊椎炎共處的經驗：

我22歲發病，那是醫學系大四課業最重的時候。加上住校，發病時雙側大腿與髖關節痠痛，難以從宿舍上鋪下床，幾乎無法上課。另因學校位於山坡，上體育課得騎車下山，我卻連跨上機車都做不到，嚴重影響生活。

我不知道症狀來自疾病，因愛打球，把它當運動傷害。只是走路一拐一拐，常被同學虧是不是「生芒果（台語）」。忍痛幾個月，當兵的哥哥來學校找我，我才知道他在軍中被醫師診斷僵直性脊椎炎，被驗退不用再服役。

心中警鈴大作，教科書說僵直性脊椎炎是遺傳性很高的疾病，若哥哥有，我是否也有？於是去台北榮總掛風濕免疫科門診，沒錯，正是僵直性脊椎炎，我趕緊通知家人檢查，最後家族親戚將近一半確定有陽性基因。

幸好家族屬於輕型，多數人只會腰痠背痛、或彎腰彎不下去，外觀看不太出來。但嚴重型若未好好治療，可能造成脊椎與韌帶關節沾黏和變形，甚至無法走路。

因此，起初沒認真治療，僅疼痛發作才吃藥。直到進台中榮總免疫風濕科當實習醫師兩年，親眼見到患者因脊椎沾黏變「竹竿腰」，駝背或脖子無法動，或是雙腳無法行走得換髖關節，我才覺悟疾病嚴重性，決定面對。

那時找藍忠亮主任看病，他是台灣最早出國學風濕免疫疾病的醫師。我遵照醫囑，認真吃了2年的傳統免疫調節劑和消炎止痛藥。因疾病與免疫系統有關，也調整作息不再熬夜，避吃動物性食物，多吃蔬果及益生菌。

積極治療、調整生活、認真學免疫風濕疾病，病況控制佳就逐步減藥。健康生活30年來不間斷，每天打球、伸展拉筋、做柔軟操，近年還學氣功和太極拳，也跑步、做地板運動練核心肌群，每周游泳一次。

我一開始走家醫科，夢想進偏鄉照顧社區民眾。疾病引導我投入免疫風濕專科。民國82年到嘉義榮民醫院服務，發現院內無風濕免疫科，卻有許多風濕免疫患者，身為家醫科主任的我也兼看風濕免疫科，逐日增強轉科的動力。下鄉服務結束，我去高雄榮總轉科補受訓，真正投入免疫風濕科。

我完成專科訓練後，再回嘉榮服務，共約11年，積極協助創立「中華民國僵直性脊椎炎關懷協會」，因能體會病友憂慮，容易把疾病怪罪家人，或不敢結婚生育，所以特別需要身心關懷，而非只用藥治療。

十多年前民眾不了解僵直性脊椎炎，診間常見病人帶著全家大小及男女朋友前來，希望提供「能不能結婚」、「能不能生小孩」等建議，變成家庭會談。

我常舉自己為例，太太懷孕前我倆也憂慮過遺傳問題，但統計上，即使有陽性基因，若生女兒有二成、男孩則是六成機率發病，並非百分百。且有陽性基因，預防可避免症狀；若有病就好好治療、控制。

如今我已婚也有三個兒子。由此可見，患者對疾病的恐懼通常來自「無知」，所以最好的方法就是提供充分衛教，才能克服恐懼。這也是我為何努力培養衛教團隊，也常寫部落格文章，致力病人衛教與關懷。

此外，我認為讓病人走出心靈幽谷的好方法是「自助助人」，等病人調適好後，鼓勵病人加入協會當志工。

雖然我被僵直性脊椎炎纏上，但我知道，只要好好追蹤控制、和平共存，它就不是敵人，反而是引導我維持健康生活的好朋友，即便忙於看診、教學、新藥研究或出國開會，一樣活蹦亂跳、趴趴走，人生更健康！

●僵直性脊椎炎

簡稱AS，是基因遺傳造成的慢性發炎性疾病，常見症狀為脊椎及關節發炎，進而引發下背僵硬疼痛，其疼痛特異性為：「愈動愈不痛、愈不動愈痛。」所以多數患者睡久了會半夜或晨間痛醒，但起床活動後就會好一些。另有少數人合併有周邊關節腫痛、虹彩炎、皮膚乾癬、或泌尿道症狀。

僵直性脊椎炎發病於45歲以下的年輕人，男女比例3：1，診斷上要經過抽血與影像學檢查才能確定診斷。治療方面，生物製劑的療效不錯，健保也有給付，另外還有傳統藥物、消炎止痛藥、免疫調節劑等可使用。若沒及早就醫好好治療，後遺症是脊椎沾黏和關節受損，或引發心血管等合併症。

除了藥物治療，重要的是調整生活形態，不熬夜、維持運動習慣、飲食均衡、保持腸胃道好菌、戒菸避免發炎物質增加等，基本上都能維持不錯。需注意的是，劇烈運動恐有撞擊，外傷發炎會惡化疾病，建議選非劇烈的運動為佳。

●魏正宗

1.年齡：55歲（53年次）。

2.出生地：高雄市。

3.學歷：陽明大學醫學系、中山醫學大學醫學研究所博士、美國加州大學UCLA免疫風濕科研究員。

4.專長：僵直性脊椎炎、自體免疫相關疾病。

5.興趣：旅遊、運動。

6.現職：中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任、中山醫學大學醫學研究所教授。