年度閱讀盛會 200場活動邀親子共樂

2019-11-28 19:40 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



國家圖書館28日舉辦記者會，宣告台灣閱讀節開跑。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 台灣閱讀節進行至12月底，適合欲培養閱讀習慣的孩子參加！國家圖書館28日表示，今年度的台灣閱讀節，除了有各地公共圖書館推出的200多場大小活動外，12月7日在台北大安森林公園登場「閱讀嘉年華」將是重頭戲，「森林故事村」、「小小愛書人」等90場主題活動都適合家庭參與。

辦閱讀嘉年華

「以每年度全國公共圖書館的聯合盛會，帶動全國閱讀風潮。」國圖說明，台灣閱讀節是由教育部從2013年開始推動的台灣國家級大型閱讀推廣活動，邀請國立公共資訊圖書館、國立台灣圖書館及全台的縣市圖書館、學校、出版社、文教機構及讀書會團體共同響應，參與嘉年華活動。

國家圖書館表示，今年的台灣閱讀節11月至12月間舉辦，全台各縣市公共圖書館推出200多場的大小主題活動，包括，國立公共資訊圖書館自11月初開始推出的「夜跑教室」、「快閃健身房」，還有全國52所公共圖書館辦理的「全國閱讀小尖兵」活動等。

老少咸宜親子共讀

台灣閱讀節的壓軸最大活動，則是由國圖主辦的「108台灣閱讀節閱讀嘉年華」，將於12月7日（週六）在台北大安森林公園登場。國圖強調，今年的閱讀嘉年華有三大特色：1.以閱讀推廣為核心，推出老少咸宜的閱讀饗宴；2.融入STEAM教育趨勢；3.配合新課綱精神，創發教育新思維腦力激盪。

特別的是，「用閱讀環遊世界」與波蘭、義大利、斯洛伐克、墨西哥、以色列5國的駐台代表處合作，將帶領讀者用閱讀世界。首度推出的「薄霧嬉遊島」，也是與海生館、海科館、科學工藝博物館等5個博物館所合作，推出科普益智與海洋教育活動。

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