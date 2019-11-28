中國鼠疫擴大內蒙再一市淪陷 疾管署：台遊客風險不變

2019-11-28 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



中國大陸又增鼠疫確診個案，為烏蘭察布市四子王旗牧民，也是該市今年首例個案。衛福部疾管署表示，中國大陸動物疫情擴大，雖增加當地民眾感染風險，但因該市非經商旅遊區，且有疫源區出入管制，研判台灣民眾感染風險評估未改變，將持續監測疫情，不排除提升旅遊疫情警示可能性。

據中國大陸內蒙古衛生當局於昨日晚間公布資料顯示，新個案為腺鼠疫確診病例，發病前曾在鼠疫疫源區活動，目前病情平穩於當地醫院隔離治療，當局已針對4名密切接觸者採取隔離與健康監測，並對個案住所及周邊環境進行清消等措施。

中國大陸今年迄今累計5例鼠疫病例，首例為9月發生於甘肅酒泉市的敗血性鼠疫死亡案例，近期自11月12日起陸續確診4例病例，均來自內蒙古，包括錫林郭勒盟3例和烏蘭察布市1例。其中2例肺鼠疫病例已轉至北京醫院接受治療，當地衛生單位11月21日表示該2例病情危重。

中國大陸鼠疫自然疫源區包括西部旱獺疫源地、西南家鼠疫源地、華北沙鼠疫源地及喜馬拉雅旱獺鼠疫疫源地，過去雲南、貴州、廣西、西藏、青海、甘肅、內蒙古等地區均曾出現過感染個案。

疾管署副署長羅一鈞表示，因應中國大陸發生鼠疫疫情，已於11月22日發布致醫界通函提醒醫師診治病人時加強詢問旅遊史及動物接觸史，如遇有疑似個案應儘速依法通報，並落實感染管制與個人防護措施。

疾管署將持續密切監視中國大陸疫情發展，如當地發生社區感染或院內感染將立即提升國際旅遊疫情建議等級，加強民眾及醫療院所警覺。落實邊境檢疫，要求港埠經營管理單位進行港區環境整理整頓，入境船舶、航空器等運輸工具管理者落實防鼠措施，。