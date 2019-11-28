醫界唯一 長庚得TCSA台灣企業永續獎

2019-11-28 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



長庚醫療財團法人今年首度發布永續發展報告書，獲得2019年「TCSA台灣企業永續獎」報告類獎項白金獎，成為醫療產業首座獲得白金獎的醫院，長庚決策委員會主任委員程文俊表示，醫院是照顧人身健康的事業，醫療產業在邁向全球永續發展目標上，扮演了舉足輕重的角色。

程文俊表示，醫療體系必須大量使用能源密集型設備，且全天24小時不間斷的運轉；醫護過程中又會產生大量的醫療廢棄物，因此節能減廢以降低碳排放，成為醫療產業的重要議題，長庚醫院以綠建築標準更新既有建物，2015年林口長庚質子暨放射治療中心，獲美國「LEED-HC醫療產業白金及綠建築認證」、台灣「EEWH-BC鑽石及綠建築」標章，林口長庚質子暨放射治療中心一年減少了1224公噸二氧化碳排放量，用水量減少61%。

長庚醫療財團法人表示，每年平均投入8.9億元新台幣於社會公益支出，並以「醫療」、「保健」和「關懷」為社會公益的三大主軸，積極推動「兒少保護計畫」、「長庚運動醫學公益計畫」、「員工參與公益服務方案」、「雲林社區健康照護中心」以及「長庚宜蘭偏鄉學校巡迴關懷計畫」等5大重點公益專案，一年約442萬人次民眾與學童獲得資助與關懷照護。

長庚醫療財團法人「永續發展報告書」由台灣永續智庫CSRone顧問團隊輔導、規劃，並經過國際機構英國標準協會BSI第三方嚴格標準審查與獨立保證，今年獲「TOP50台灣企業永續報告獎—醫院白金獎」是台灣醫療產業唯一獲獎醫院。 長庚醫院首次獲台灣企業永續報告獎—醫院白金獎，公共事務關係室副主任夏曉風持獎項開心留影。圖／長庚醫院提供 分享 facebook

長庚醫療財團法人發布永續發展報告書，獲2019年「TCSA台灣企業永續獎」報告類獎項TOP50白金獎，由公共事務關係室主辦黃琪津（由左至右）、桃園長庚院長楊政達、主委程文俊、基隆長庚院長陳建宗、公共事務關係室副主任夏曉風出席領獎。圖／長庚醫院提供 分享 facebook