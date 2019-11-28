開除塵電器PM2.5瞬間亮紅燈 過敏氣喘專科醫都這樣掃地

2019-11-28 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



我國最新研究發現，除塵電器氣旋造成短暫揚塵濃度竄升，濃度甚至可抵達對所有族群都不健康的PM2.5「紅色警戒」。醫師認為，清潔本就會揚塵，每逢農曆過年大掃除前後，再加上秋、冬兩季氣候濕冷，因過敏求診的民眾幾乎都會增加2成，籲打掃室內應戴口罩，避免誘發過敏、氣喘發作。

長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師葉國偉表示，不論對空氣品質敏感族群或一般健康民眾而言，清潔是必要的；所有的清潔動作幾乎都會造成灰塵，胸腔暨重症專科背景的羅東博愛醫院副院長邱國欽也說，即便是沒有馬達氣旋的手動掃地也會揚塵，但民眾也不可應此就拒絕打掃室內。

到底要如何打掃才能避免揚塵，邱國欽及葉國偉兩名醫師都提及，建議使用吸塵器、掃地機器人或用掃把掃地前，應先用紙拖把或濕抹布擦拭地面，擦過、結塊掉的灰塵不會再飄起，再用吸塵器吸。

另外，葉國偉也建議，民眾在購買吸塵器時，應選擇密封性高、有相關認證的產品，以免灰塵吸進去又飛揚出來；邱國欽則強調，清潔時可使用空氣清淨機清除飛揚的懸浮粒子，不建議在密閉空間打掃，應開窗保持空氣對流，但不要開靠大馬路的窗戶，避免更多空氣雜質飛入室內。