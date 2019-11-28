智慧醫療縮短偏鄉距離 慈濟醫院照護台東海端

2019-11-28 18:45 中央社 台東縣28日電



智慧科技縮短偏鄉距離，台東縣政府、花蓮慈濟醫院於台東縣海端鄉衛生所共同舉辦「健康福祉科技整合照護啟動」記者會，在衛福部長陳時中見證下，分享科技整合應用成果。

陳時中表示，強化原鄉的醫療照顧是台灣重要施政理念，衛福部規劃3年「原鄉健康不平等改善策略行動計畫」，透過10個原鄉健康照護行動計畫，讓在地居民能獲得完善醫療照護。

陳時中感謝花蓮慈濟醫院為偏鄉部落提供便捷的醫療照護服務以外，結合醫療科技以家庭歸戶的方式，進行醫療照護、社會福利、兒童早療系統連結，提升家戶健康管理，並利用資料及服務整合找出服務缺口，培訓在地健康守門人，開發在地健康服務模式，帶動社區民眾參與並促進就業機會。

台東縣縣長饒慶鈴感謝衛福部的支持，還有關山慈濟醫院及海端鄉衛生所的承擔，使醫療照護科技能進駐偏遠地區。因應台東縣幅員遼闊，縮短民眾就醫交通的不便，智慧醫療是衛生局推動工作項目之一。

慈濟醫療財團法人執行長林俊龍表示，健康福祉科技整合計畫以2018年秀林鄉建置平台為基礎，複製到台東縣海端鄉與花蓮縣吉安鄉，透過海端、吉安衛生所與關山、花蓮慈濟醫院資料完成家庭健康戶口名簿歸戶，由當地民眾為種子，結合衛生所慢性病管理系統、部落文化健康站及社區日間照護中心，等同在花東兩縣建置3萬多個床位，打造沒有圍牆的醫院。

花蓮慈濟醫院於海端鄉、秀林鄉、吉安鄉推動健康福祉科技整合照護，以醫療在地化、照護社區化及救護即時化為目標，結合台東縣衛生局、原民處、社會處及慈濟醫院的巡迴醫療、居家護理、疾病篩檢、公共衛生教育等服務。

今後配備行動設備的巡迴醫療車、居服員及健康守門人，如醫院診間的延伸，民眾只要帶著健保卡現場掛號，醫護人員立刻可以連線進入醫院的醫療資訊系統，調出電子病歷，現場記錄、問診、開處方，而民眾所需的用藥，則由院方藥局同步連線備妥，再由送藥服務車專程送達指定地點，免去以往巡迴醫療必須攜帶紙本病歷至現場的不便。