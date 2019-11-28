長榮航空獲TCSA企業永續報告類第一類白金獎

2019-11-28 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



長榮航空日前在台灣企業永續學院主辦之「2019年第十二屆TCSA台灣企業永續獎」企業永續報告類獎項，榮獲第一類白金獎肯定，該學院今日於圓山大飯店舉辦隆重的頒獎儀式，長榮航空由企劃室副總經理廖至維前往領獎。

長榮航空表示，2014開始每年均發行企業社會責任報告書，揭露飛航安全、優質服務、友善職場、環境保護、社會共融、公司治理等相關領域具體作為及成效，其透明、公開的資訊，除了增進社會大眾及投資人對長榮航空的信賴，也充分展現公司永續經營的決心與目標。

TCSA台灣企業永續獎總召集人簡又新表示，報告書揭露公司治理、社會共融及環境永續各面向資訊豐富並與 SDGs連結，獲獎企業均為透明的好公司，並深獲利害關係人及員工的信任，係邁向企業永續發展最重要的基石，非常欣見台灣企業透過TCSA平台來展現企業永續力，本屆邀請373位志工評審與115位知名專家學者，合計488位的龐大評審團共同參與評選，評審過程秉持客觀、公平、公正、透明。本次獲獎企業勢必再度成為投資機構及大學新鮮人求職首選。