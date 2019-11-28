掃地機器人、吸塵器是空汙兇手 研究：啟動就PM2.5紅害

2019-11-28 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



世界衛生組織統計報告指出，全球過半數5歲以下死於肺炎兒童，原因與家庭空汙有關。家長為消除室內灰塵等過敏原，掃地機器人、吸塵器成為周年慶熱銷家電。但我國最新研究卻發現，這些除塵幫手恐是揚塵兇手之一，啟動後可達PM2.5紅害等級，專家認為，正確使用除塵電器，定期清潔有助室內空氣品質改善，仍可保護幼兒及長者。

該研究是由2019年「室內環境品質健康危害因子探討及健康促進研究計畫」總計畫主持人、輔大醫學院副院長林瑜雯團隊執行，在門窗緊閉且冷氣及電風扇都不開啟的實驗室中，分別使用10分鐘掃地機器人及5分鐘吸塵器清掃。在離地45公分及75公分處測試空氣品質，模擬嬰兒及學童的呼吸道高度，了解對於其健康影響。

清掃時所造成的揚塵依據顆粒大小分為PM10與PM2.5，人體呼吸系統可阻絕直徑大於10µm微粒，直徑小於10µm微粒則有機會進入肺部，到達肺泡區，而PM2.5更有75%會進入肺部深處。該研究顯示，掃地機器人運作約10分鐘，期間揚塵濃度總粒徑微粒最高可達背景值6倍，其中PM10與PM2.5的濃度最少達背景值2倍。

林瑜雯進一步說明，以環保署頒布室內品質標準，PM2.5基準值35μg/m³計算，使用掃地機器人清掃期間，該室內空間PM2.5的濃度至少高達70μg/m³，濃度已是對所有族群都不健康的PM 2.5「紅色警戒」，更何況使用引擎馬力更大、揚塵效果更顯著的吸塵器時，後方氣旋所造成微粒總粒徑揚塵度，更高達13倍。

另外，研究也發現，不論使用掃地機器人或吸塵器，至少須等待約1.5小時後，揚塵濃度才出現穩定下降趨勢。林瑜雯強調，使用掃地機器人或吸塵器清掃的空間，揚塵濃度完全下降後，最終室內空氣品質比打掃前更好。若民眾因除塵電器會短暫使PM2.5濃度竄升就不敢使用，反而會使室內不斷累積過敏原。