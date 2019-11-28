繳不起國民年金保費？3方法不錯失「回本」機會

2019-11-28 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



待業期間，因經濟狀況不穩定，恐繳不起國民年金保費，勞工保險局指出可日後補繳，或採分期繳納，若為家庭總收入較低者，還可申請國保費補助。

國民年金保險主要納保對象為年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，提供老年年金、身心障礙年金、遺屬年金三大年金給付保障，以及生育給付、喪葬給付二種一次性給付保障，只要按時繳納保險費，在生育、遭遇重度以上身心障礙或死亡事故及年滿65歲時，就可請領相關年金給付或一次性給付。

勞保局臉書粉專指出，若因為經濟狀況不穩定繳不起國保，可有三種選擇，包括日後補繳，10年內都可計息補繳；還能分期繳納，若欠費總額達3000元以上，且年度個人綜合年所得合計50萬元以下，就可向勞保局申請分期繳納，一個月1期，最多可分40期，按欠費總額計算每期應繳金額，但每期至少1000元。

此外，如果是家庭總收入較低的民眾，可向戶籍所在地縣市政府或公所申請「所得未達一定標準」認定，如審核通過，就可以有國保費補助，申請當月起就能少繳點費用。以2019年為例，政府補助4成保費後，原本月繳987元，如果符合減免資格，