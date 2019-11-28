反送中繼續燒！玩香港注意3點 航空、包裝行程影響退費

2019-11-28 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



香港反送中持續延燒，進而影響到旅遊，品保協會表示，自6月反送中開始後，陸續接獲客訴消息。提醒消費者，若是想到香港旅遊要注意3點，必須旅遊燈號達到橙色才會啟動退費機制，而且自由行旅客向旅行社購買機+酒，同時需包含包裝行程，才可退費。此外，訂香港旅遊相關行程前，要先確認搭乘的航空公司，以免有需要退費時，需扣除必要費用。

1.簽約才能退費

根據統計，前往香港旅遊旅客有8成以上採取自由行。品保協會表示，這些旅客大致上可以分成2大類別，包含請旅行社協助訂機票與酒店，以及請旅行社代訂機票、酒店以及包裝行程。不過，由於前者未簽署定型化契約，因此消費者無法要求退費。而後者有簽署定型化契約，則可申請退費。

2.旅遊燈號橙色才可退費

不過，並非訂了香港行程想退費就都可以退費。品保協會表示，港澳的旅遊警示燈號由陸委會安排，並依照情勢嚴重程度來呈現燈號，依序是灰色、黃色、橙色、紅色，其中橙色為避免非必要旅行、紅色是不宜前往，宜儘速離境。倘若燈號達到橙色，退費機制才會啟動，因此消費者若想退費需特別留意旅遊燈號。

3.簽約先問航空公司

為了避免後續消費糾紛，品保協會建議，消費者簽訂香港旅遊定型化契約前，先詢問清楚搭乘的航空公司，因為部分航空公司會有訂票後就無法退費情況。因此，倘若訂了前往香港的行程，因為不適合旅遊想要退費，此時可能會要扣除因航空公司衍生的「必要費用」。