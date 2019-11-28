全台首份企業數位轉型大調查 這兩種產業轉型最久

2019-11-28 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



隨科技快速普及，全球各行各業進入數位轉型的大挑戰時代。「遠見雜誌」進行全台首份數位轉型大調查，結果發現，台灣企業自評數位轉型成績不及格，平均僅55.5分，距離數位轉型成功，至少還得努力3年；其中，傳播媒體與文教業需要7.14年為最久，科技服務業需時4年為最短。

「遠見」與SAP（思愛普軟體系統）合作，針對全台上市櫃企業與家族企業CEO（總經理、執行長）、CIO（資訊長）或CDO（數位長）發放調查，探知各企業數位轉型現況。共306家企業回函，上市櫃占八成，約250家。

調查發現，台灣企業的數位轉型工程平均認為需要5.9年，全台企業平均已啟動數位轉型2.88年，換言之，要完成數位轉型，還需3.02年。其中，最早啟動的是科技服務業，早於4年前就開始，最後起跑的則是零售業，1.83年前才正式鳴槍。

台灣企業進行數位轉型時，遭遇的三大難題為「缺乏專業人才」、「缺乏全面性的規畫」、「投資金額太高」。各行各業痛點不盡相同，科技服務業和零售業最擔心成本，傳播媒體及文教業最害怕沒有專職操盤組織，而科技製造業、觀光運輸業卡在缺乏全面性規畫。

提及數位轉型的最高主帥，有75.6%由董總御駕親征，尤其科技服務業，清一色由CEO操盤，對數位轉型的重視程度最高。

若沒進行數位轉型，會有什麼下場？最多企業害怕「影響未來市占率或競爭力」、「管理成本提高」，皆占62.7％，金融保險業、傳播媒體與文教業則擔心客戶會因而減少。