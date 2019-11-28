員林酸楊桃與廠商契作 即將變身特調手搖飲

2019-11-28 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



「希望酸楊桃可以繼珍珠奶茶之後，成為第二個揚名國際的台灣飲品！」彰化縣八卦山沿線是台灣酸楊桃的重要產地，但因為近幾年年輕人習慣喝手搖飲，而很少喝酸楊桃這種「古早味」，導致酸楊桃市場萎縮，農民越來越辛苦。農委會農糧署與員林市農會替農民尋找出路，找到專門的加工公司與農民契作，用較好的價格收購酸楊桃，也希望藉著口味改良，讓年輕人也能喜歡上這股「酸、香、甜」。

員林市農會總幹事黃豐盛表示，員林市共有20多公頃種植楊桃，每年約有7、80公噸酸楊桃產出，且因為酸楊桃不同於鮮食甜楊桃，口味酸不能直接吃，甚至連鳥類和蟲類都不喜歡吃，所以反而可以無毒栽培，「比鮮食楊桃還健康、安全」，但因為農民採收後缺乏與醃製工廠的連接管道，導致許多農民的辛苦成果無處可賣。

為了替農民尋找穩定的生計來源，農委會農糧署中區分署出面「當紅娘」，媒合員林農會楊桃產銷班與「多田農產」簽約契作，由多田農產收購，再由擁有ISO認證高端醃製技術的南投縣農會加工廠進行醃製，製作出醃漬楊桃、果醬等加工品，再提供給手搖飲店做出酸楊桃特調手搖飲，今天上午的簽約儀式也請來國際調酒師發揮創意，以熱帶水果如芒果、鳳梨、百香果與酸楊桃混合調配出清爽好喝的飲品，希望能以各種新的配方，打入年輕消費者市場。

今天農糧署與南投縣農會、員林市農會、員林產銷班農民與多田農產進行契作簽約，多田農產總經理劉曜州表示，他們將以比市價更好的價格收購員林產銷班生產的酸楊桃，但也希望每年可以收購100公噸以便支應加工生產線的需求，「目前的產量看起來還得再努力一下」。員林產銷班第六班班長曹義盛說，酸楊桃最差的價格曾掉到每公斤僅售1元，農民完全入不敷出，但現在有穩定的收購價，農民也會更願意種植，也期望與廠商契作之後，能將台灣最在地的古早味保留下來。