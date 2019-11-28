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中國大陸鼠疫延燒 內蒙古再增1腺鼠疫病例

2019-11-28 16:41中央社 台北28日電

鼠疫發病快、病程短、死亡率高。 財新網
鼠疫發病快、病程短、死亡率高。 財新網
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中國大陸昨晚11時在網站上宣布內蒙古再增1例腺鼠疫病例，至於是接觸什麼動物染病、有何症狀等則隻字未提。疾管署表示，由於病例居住地較偏遠，暫不提高旅遊疫情建議等級。

衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿指出，中國大陸內蒙古衛生當局27日晚間11時40分在官網公布新增1例腺鼠疫確診個案，為烏蘭察布市四子王旗牧民，和之前出現病例的行政區都不同，僅稱發病前曾在鼠疫疫源區活動，目前病情平穩於當地醫院隔離治療，當局已針對4名密切接觸者採取隔離與健康監測，並對個案住所及周邊環境進行清消等措施。

疾管署副署長羅一鈞表示，這次新增的病例是內蒙古第4例，而且4例都是這個月才確診的病例，加上9月甘肅酒泉市的1例病例，中國大陸今年共出現5例鼠疫病例。

羅一鈞說，根據中國官方資料，僅知該患者住在內外蒙交界地區，不清楚是接觸什麼動物染上鼠疫，不過因該地區較偏遠，也不是台灣民眾經商、旅遊會去的地區，因此暫不提高旅遊疫情建議等級。

疾管署指出，中國大陸鼠疫自然疫源區包括西部旱獺疫源地、西南家鼠疫源地、華北沙鼠疫源地及喜馬拉雅旱獺鼠疫疫源地，過去雲南、貴州、廣西、西藏、青海、甘肅、內蒙古等地區均曾出現過感染個案。

疾管署提醒，民眾如計劃前往上述中國大陸鼠疫流行地區時，應安排乾淨衛生的住宿場所，旅遊期間避免接觸鼠類或其他野生動物，勿生食肉類或接觸動物死屍，以降低感染風險；如果擔心被染病的跳蚤叮咬，可以噴防蚊液或驅蚊藥劑，都能有效預防。

返國入境時如有發燒、寒顫、頭痛、虛脫等疑似症狀，應通知機場檢疫人員並儘速就醫，就醫時請告知旅遊史與動物接觸史，以利及早診斷治療。

因應中國大陸發生鼠疫疫情，疾管署持續強化相關防治作為，包括落實邊境檢疫，要求港埠經營管理單位進行港區環境整理整頓，入境船舶、航空器等運輸工具管理者落實防鼠措施，並於國際港埠持續執行入境發燒旅客篩檢及健康評估，以及定期於國際港埠監測鼠隻病媒及其血清檢體檢測。

此外，疾管署22日也發布致醫界通函提醒醫師診治病人時加強詢問旅遊史及動物接觸史，如遇有疑似個案應儘速依法通報，並落實感染管制與個人防護措施。

內蒙古疫情

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