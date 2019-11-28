北冕增強為中颱 下周低溫下探12度

2019-11-28 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



北台灣溫度持續下滑，中央氣象局觀測今天平地測站最低溫為新北市富貴角，下午1時為15.1度，氣象局平地測站最低溫則是日月潭14.9、淡水15.8度，氣象局表示，今晚到明晨是這波東北季風最冷的時候，入夜後將愈晚愈冷，沿海空曠地區有機會下探14度。

氣象局預報員李孟軒表示，北台灣溫度今天將持續下滑，預計中部以北低溫下探15、16度，沿海空曠地區大約會到14度。明天持續受到東北風影響，但北部高溫可以回升到21至23度，周末東北季風稍微減弱，各地高溫可微幅回升2至3度，但不會太明顯。

不過，下周開始受到新一波東北季風影響，李孟軒表示，下周日晚間開始受到新一波東北季風影響，最冷時間將在周二清晨，低溫將會比這波再低一些，預計中部以北低溫13至14度、沿海空曠地區加上輻射冷卻效應下探12度，台北市約15度，是否達到冷氣團強度仍要觀察。

至於今年第28號颱風「北冕」，今天上午8時位在鵝鑾鼻東南東方2240公里海面上，「北冕」在今天上午8時增強為中度颱風。李孟軒表示，「北冕」菲律賓預估到下周三通過菲律賓之前，強度都會再增強，達到強烈颱風應該沒問題。