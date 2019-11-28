台東人北上就醫、洽公更便利 台鐵每日三班列車優先訂

2019-11-28 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



為便利住在台東的民眾往返台北就醫、洽公等，台鐵局宣布12月17日起，開放每天三班新自強號（普悠瑪、太魯閣號）列車以實名制方式，提前於含乘車日的14到12天前優先預訂車票。

台鐵局說，下月17日起，每天（含連續假日）開放台北=台東開行之405次、408次、431次及405次三班列車。

這3班列車分別為上午6點15分台東發車的405次普悠瑪號；上午7點16分樹林發車的408次太魯閣號以及下午3點22分台東發車的431次普悠瑪號。

台鐵說，於開放訂票之日起至乘車日（含）12日前之期間，提供符合身分證字號V開頭、設籍台東（每年3月1日、8月1日及12月1日更新資料 ）及其配偶及直系血親一親等的民眾，得以實名制方式預訂乘車票，未訂完之座位於實名制列車優先訂票期間過後，全面開放一般旅客訂票。

舉例來說，乘車日為12月31日（周二），實名制可預訂日為12月17日（周二）、18日（周三）及19日（周四）；乘車日為1月5日（周日），實名制可預訂日為12月20日（周五）、21日（周六）、22日（周日）、23日（周一）及24日（周二），以此類推。