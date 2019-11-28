鼻貼拔「粉刺」好有快感？醫：反使毛孔變大

2019-11-28 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



許多愛美者，看到布滿黑點的「草莓鼻」，就會忍不住拿坊間常見鼻貼產品來貼鼻子，「撕掉」瞬間看見看到鼻貼上黏滿黑點，更是充滿快感，以為粉刺也跟著拔起來了。但是醫師提醒，使用鼻貼可能反而使毛孔變大，還是少用為宜。

許多民眾誤以為，鼻頭上密密的小黑點就是粉刺，其實不盡然，有些是皮脂管絲。食藥署闢謠專區便指出，毛孔內會正常分泌出油質堆積成固狀，加上空氣中的油容易髒汙、日曬等，產生的過氧化物形成黑色沉澱。擠壓此類黑點時，會有細細的油脂冒出來，這便是皮脂管絲。粉刺則是皮脂分泌過多，或者是角質代謝不正常，塞住毛孔的皮脂、皮膚代謝物、角質及外來髒東西，這些粉刺是看不見開口，不易透過鼻貼布拔除。因此，從鼻貼布拔出滿滿的茂密白頭，多半都是皮脂管絲。

對此，台安醫院皮膚科主任曾德朋則表示，使用鼻貼只能暫時性將皮膚上的「髒汙」黏起來，讓人暫時感到很開心。但因為無法拿捏鼻貼的黏性，很可能除了把想去除的老廢角質帶走外，也破壞了具保護作用的角質層和表皮層。因此使用鼻貼可能反而使毛孔變得更大，讓油脂和髒汙更容易堆積，淪為惡性循環。