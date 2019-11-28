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控糖撇步看過來 用4招KO糖尿病

2019-11-28 13:46經濟日報 記者吳秉鍇／高雄即時報導

依據衛福部統計，107年國人十大死因，糖尿病躍居第五名，隨著罹患人數越來越多，部分糖尿病人剛開始也會出現，怎麼會是我的疑惑﹖或心情不佳。一位成功控制血糖的患者即分享他的控糖四招。「活力得中山脊椎外科醫院」個案管理師林俋伶也強調，透過諮詢專業醫護人員，糖尿病其實沒有想像中可怕。

這位患者罹患糖尿病已有7年多，個管師剛開始接觸個案時，他的糖化血色素原本8.6，目前已恢復到7.5，目前持續控制血糖中。不過，患者當初剛剛知道自己罹患糖尿病時，心情感覺真的很不好，也常有「怎麼會是我﹖」的想法。

之後他透過醫療團隊傳授的以下四招，包括，1.配合醫師，按時服藥。2.按時監控血糖，隨時掌握血糖狀控。3.注意飲食習慣。4.定期回診。不僅成功控制好血糖值，也感覺糖尿病其實並不可怕，就怕患者沒信心。

個案管理師林俋伶也指出，罹患糖尿病，需要經歷心理與生活上的調適。患者可透過專業醫療團隊的支持與指導，在生活中找到平衡，學會與疾病和平共處。可諮詢專業醫護人員的建議，包括，醫師、營養師、護理師及衛教師，切勿聽信偏方，也不要服用來路不明藥物，糖尿病其實沒有想像中可怕，可怕的是長期血糖控制差的合併症。

她進一步指出，糖尿病的合併症有，1.眼睛微血管病變，會造成白內障、青光眼及失明。2腎臟病變，會出現水腫、血壓高或腎衰竭，需洗腎。3.神經病變，會造成四肢末梢神經病變，雙腳感覺遲鈍或喪失，加上傷口不易癒合，一旦傷口合併感染，截肢風險高。4.動脈血管硬化，會造成腦中風及心肌梗塞。

她提醒，早期診斷，早期接受治療，因為出現疾病，才會知道身體的真正需要，鼓勵患者正向面對，在控糖的路上，患者並不孤單，有專業的醫療團隊，陪同一起努力。

「活力得中山脊椎外科醫院」個案管理師林俋伶（左）指出，糖尿病患接受專業醫療團隊支...
「活力得中山脊椎外科醫院」個案管理師林俋伶（左）指出，糖尿病患接受專業醫療團隊支持與指導，其實沒有想像中可怕。照片／業者提供
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糖尿病患者醫護人員

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