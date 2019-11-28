不要以為青春視力無敵 25歲3C女乾眼症就上身

2019-11-28 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



隨著3C產品的使用率提高，乾眼症的罹患率也愈來愈普及，宜蘭一名25歲的女上班族，就因此眼睛經常出現異物感，影響日常生活而就醫，經檢查，發現自己也被「乾眼症」上身。

羅東博愛醫院眼科醫師陳楹樺解釋，健康的眼睛通常能夠維持適當的濕潤度，不過若是因為用眼過度、3C產品重度使用或睡眠不夠造成淚水分泌不足，即有可能造成乾眼症。

這名女上班族就醫後，遵循醫囑，每日居家雙眼熱敷、調整閱讀習慣與時間，並輔以藥物治療，目前眼睛不適的症狀已明顯改善。

羅東博愛醫院指出，眼睛的淚膜有三層，包含脂質層、淚水層與黏液層，其中脂質層為鎖水層，若該層水分子不足，就可能因眼瞼炎導致眼睛乾澀；黏液層則負責將水分子平均分布於角膜上，以達保護眼睛的功效。

院方表示，一般而言，為確保眼睛有足夠的濕潤度，眼睛一分鐘會進行10至15次的眨眼動作，但若以使用3C產品的狀況來說，觀看螢幕時，因為專注力提升，會讓眨眼次數減少，因此眼睛的濕潤度就無法維持。

院方分析，以族群來觀察，老年人的乾眼症通常來自於眼睛老化，年輕族群則多是因為用眼過度。

陳楹樺指出，乾眼症的症狀很多元，從病人覺得眼睛不舒服、容易乾澀、有異物感、灼熱感、發生代償性流淚，到有針刺感等，都可能是乾眼症的症狀。

如果眼睛有乾澀不適的症狀，除求助醫師診斷對症下藥之外，也建議平時可以熱敷與改變用眼習慣改善眼睛乾澀的狀況；若乾澀狀況未緩解，臨床上醫師會輔以人工淚液與藥物治療，或是進行淚管栓塞治療，即透過塞劑暫時性阻塞淚小管，以使淚膜維持濕潤，達到緩解乾澀的目的。