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當心眼睛的六警訊 常用3C恐患乾眼症

2019-11-28 11:52聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

上班族、學生、手遊族若長用電腦、手機不離身，當心乾眼症上門，眼科醫師呼籲，若眼睛出現異物感等六症狀時就要當心。25歲的上班族婷婷，因眼睛經常出現異物感影響日常生活而就醫，經檢查才發現是乾眼症所造成。她遵醫囑每日雙眼熱敷、調整閱讀習慣，並輔以藥物治療，眼睛不適症狀已改善。

收治咪咪的羅東博愛醫院眼科醫師陳楹樺表示，眼睛的淚膜有三層，包含脂質層、淚水層與黏液層。脂質層為鎖水層，若該層水分子不足，就可能因眼瞼炎導致眼睛乾澀；黏液層則負責將水分子平均分布於角膜上，以達保護眼睛的功效。

眼睛應維持適當的濕潤度才健康。陳楹樺說，眼睛一分鐘會進行10至15次的眨眼動作，來確保眼睛有足夠濕潤度。若因用眼過度、重度使用3C產品或睡眠不夠造成淚水分泌不足，即有可能造成乾眼症。如長期觀看螢幕時，因專注力提升，會讓眨眼次數減少，無法維持眼睛的濕潤度。

陳楹樺指出，乾眼症的症狀多元，若覺得眼睛不舒服、容易乾澀、有異物感、灼熱感、發生代償性流淚，到有針刺感等，都可能是乾眼症的症狀。

若民眾眼睛有乾澀不適症狀，陳楹樺建議可先熱敷與改變用眼習慣；若狀況未緩解，可以人工淚液與藥物治療，或淚管栓塞治療，使淚膜維持濕潤；平時則可多吃堅果類食物、充足飲水、適量補充魚油營養品等，並減少使用3C產品來預防。

上班族、學生若長用電腦、手機不離身，眼睛出現異物感等六症狀時，當心乾眼症上門。圖...
上班族、學生若長用電腦、手機不離身，眼睛出現異物感等六症狀時，當心乾眼症上門。圖片來源／ingimage
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乾眼症上班族

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