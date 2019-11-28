高以翔死亡背後真正原因 胸腔醫師認為是這個

2019-11-28 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



高以翔錄大陸綜藝節目「追我吧」暈倒，送醫不治。 圖／鄭鼎（單點影像提供） 分享 facebook 藝人高以翔在大陸參加節目時突然倒地不治，震驚各方，胸腔重症醫師蘇一峰認為，表面看起來是心肌梗塞，背後的隱藏殺手很有可能是當天的氣溫+空氣污染指數。

市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰發文指出：

男星正當青壯年時期，平時也無心臟病史，為何會突然倒下心跳停止，變成了很多人心中的疑問！？

而背後的隱藏殺手很有可能就是：當天的氣溫+空氣污染指數！！

我時常強調，很多人不看空氣品質，紅紫爆時仍出門跑步，「這樣子其實跟自殺差不多」

我們一天不運動時的呼吸換氣量就有1萬公升，當人體劇烈運動，尤其是有氧運動時，換氣量更是平時的10至20倍，空氣不好時在戶外運動，吸進體內的髒汙超乎想像。

從浙江寧波當天的即時空氣指數，可以得知當天的天氣是：PM2.5與PM10橘紅爆的狀況，PM2.5最高到達將近100左右！！

而更慘的是當天還迎接三天來的低溫，溫度下降到10度以下！

此時的心肺功能都已經因為天氣冷+空氣污染來到緊繃的狀態了！如果此時又進行高強度的運動，一面增加心臟負擔，另一面又大量換氣吸入大量的懸浮微粒（PM2.5與PM10）造成心血管系統極大的負擔，就算是平時心血管系統正常的年輕人，也有可能在此時突然出問題！

如果當天又是熬夜的過勞狀態，加上大量使用提神飲料，會大幅增加心血管意外事件發生的機會！

國外研究告訴我們，只有一天的空氣污染就能立即地造成心肺死因的增加！

許多人對於空氣污染仍存有姑息的心態，想說只是短短吸一下髒空氣會怎樣嗎？而在八月22刊登在世界最頂尖的醫學期刊"新英格蘭雜誌NEJM"上的跨國研究告訴你，如果只吸一天髒空氣會怎樣嗎？NEJM研究回答：『可能會死！』

分析的結果發現，每天的空氣汙染指數平均PM2.5上升10ug，死亡率增加0.68%，PM10上升10ug，死亡率增加0.44%

簡單來說你本來住在台北，PM2.5平均只有15，你飛到某個PM2.5平均95的國家大城市去旅遊 or 發大財，此時你每天的死亡率會增加 8*0.68% = 5.44%

空氣太差，別在戶外運動！

雖然空氣汙染幾乎無所不在，但在戶外活動仍有自保的方法：

1.戴口罩：

蘇醫師建議大家平日戴醫療外科口罩就行，不要戴棉布或不織布材質的口罩，因為完全無法抵禦PM2.5；另外，活性碳口罩也不建議，因為其原理是吸附，但汙染粒子太多，一下口罩就「吸滿」了。

2. 挑對時間、地點運動：

台灣近年興起路跑、馬拉松風潮，但當心挑錯時間跑，可能不僅與運動帶來的好處抵銷，甚至還對身體有害。

我們一天的呼吸換氣量有1萬公升，人體劇烈運動，尤其是有氧運動時，換氣量更是平時的10至20倍，空氣不好時在戶外運動，吸進體內的懸浮微粒數量超乎我們的想像。

如果空氣污染嚴重時，還是想要好好運動，該怎麼辦？