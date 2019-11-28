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高以翔死亡背後真正原因 胸腔醫師認為是這個

2019-11-28 11:50聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

高以翔錄大陸綜藝節目「追我吧」暈倒，送醫不治。 圖／鄭鼎（單點影像提供）
高以翔錄大陸綜藝節目「追我吧」暈倒，送醫不治。 圖／鄭鼎（單點影像提供）
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藝人高以翔在大陸參加節目時突然倒地不治，震驚各方，胸腔重症醫師蘇一峰認為，表面看起來是心肌梗塞，背後的隱藏殺手很有可能是當天的氣溫+空氣污染指數。

市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰發文指出：

男星正當青壯年時期，平時也無心臟病史，為何會突然倒下心跳停止，變成了很多人心中的疑問！？

而背後的隱藏殺手很有可能就是：當天的氣溫+空氣污染指數！！

我時常強調，很多人不看空氣品質，紅紫爆時仍出門跑步，「這樣子其實跟自殺差不多」

我們一天不運動時的呼吸換氣量就有1萬公升，當人體劇烈運動，尤其是有氧運動時，換氣量更是平時的10至20倍，空氣不好時在戶外運動，吸進體內的髒汙超乎想像。

從浙江寧波當天的即時空氣指數，可以得知當天的天氣是：PM2.5與PM10橘紅爆的狀況，PM2.5最高到達將近100左右！！

而更慘的是當天還迎接三天來的低溫，溫度下降到10度以下！

此時的心肺功能都已經因為天氣冷+空氣污染來到緊繃的狀態了！如果此時又進行高強度的運動，一面增加心臟負擔，另一面又大量換氣吸入大量的懸浮微粒（PM2.5與PM10）造成心血管系統極大的負擔，就算是平時心血管系統正常的年輕人，也有可能在此時突然出問題！

如果當天又是熬夜過勞狀態，加上大量使用提神飲料，會大幅增加心血管意外事件發生的機會！

國外研究告訴我們，只有一天的空氣污染就能立即地造成心肺死因的增加！

許多人對於空氣污染仍存有姑息的心態，想說只是短短吸一下髒空氣會怎樣嗎？而在八月22刊登在世界最頂尖的醫學期刊"新英格蘭雜誌NEJM"上的跨國研究告訴你，如果只吸一天髒空氣會怎樣嗎？NEJM研究回答：『可能會死！』

分析的結果發現，每天的空氣汙染指數平均PM2.5上升10ug，死亡率增加0.68%，PM10上升10ug，死亡率增加0.44%

簡單來說你本來住在台北，PM2.5平均只有15，你飛到某個PM2.5平均95的國家大城市去旅遊 or 發大財，此時你每天的死亡率會增加 8*0.68% = 5.44%

空氣太差，別在戶外運動！

雖然空氣汙染幾乎無所不在，但在戶外活動仍有自保的方法：

1.戴口罩：

蘇醫師建議大家平日戴醫療外科口罩就行，不要戴棉布或不織布材質的口罩，因為完全無法抵禦PM2.5；另外，活性碳口罩也不建議，因為其原理是吸附，但汙染粒子太多，一下口罩就「吸滿」了。

2. 挑對時間、地點運動：

台灣近年興起路跑、馬拉松風潮，但當心挑錯時間跑，可能不僅與運動帶來的好處抵銷，甚至還對身體有害。

我們一天的呼吸換氣量有1萬公升，人體劇烈運動，尤其是有氧運動時，換氣量更是平時的10至20倍，空氣不好時在戶外運動，吸進體內的懸浮微粒數量超乎我們的想像。

如果空氣污染嚴重時，還是想要好好運動，該怎麼辦？

蘇一峰建議，可改成在室內運動，如果要在室外則建議選擇空氣較好的地方，例如：公園，才不會還沒獲得運動的好處，反而傷了身體。

市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰發文討論藝人高以翔死亡原因。圖/取自臉書
市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰發文討論藝人高以翔死亡原因。圖/取自臉書
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PM2.5死亡率心臟病過勞熬夜高以翔

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