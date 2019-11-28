月經失調數月 她視力模糊就醫才知是「腦下垂體腫瘤」

2019-11-28 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



月經周期長期不規則，得懷疑是內分泌疾病問題。一名34歲女性月經失調數月，持續赴中醫調理不見成效，一日她告訴醫師近來視力變得模糊，醫師警覺這個現象可能源於腦下垂體長腫瘤，因此才影響內分泌且壓迫視神經。醫師將她轉診神經科，果然揪出腦下垂體有顆病灶。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，腦下垂體位於顱骨底，在視神經交叉的正上方。這個直徑不過一公分的小小腺體主宰人體內分泌，前葉會分泌泌乳激素、生長激素、促腎上腺皮質激素、黃體生成激素等，後葉會分泌抗利尿激素與催產素等，進而影響人的生長、代謝、甲狀腺、性功能等諸多生理機制。

腦下垂體腫瘤的發生原因不明，好發於成年人，黃啟訓臨床上觀察患者以30歲至50歲女性為多。他表示，這種腫瘤多是良性，但它可能影響內分泌，例如泌乳激素分泌過多，可能造成女性月經異常、非孕產期卻有乳汁滲漏等；當促甲狀腺激素分泌過多，可能使情緒緊張、心悸手抖等。

另外，當腫瘤壓迫周圍組織，可能使腦壓升高造成頭痛；若壓迫到視神經則可能影響視力，由於腫瘤往往從上往下壓，因此視野會從下方往上漸漸模糊。

黃啟訓表示，當月經長期失調，甚至合併有視野變化、頭痛等情形，就要警覺可能是腦下垂體腫瘤釀禍。臨床上會透過抽血進行荷爾蒙檢查，並照X光確認腦下垂體所在部位是否變大，必要時再作磁振造影檢查（MRI）與手術治療。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科兼任醫師周宗翰表示，手術可能切除到部分腦下垂體而影響內分泌，這時適合尋求中醫協助，上述個案就在中藥輔助下至少讓月經每月都來。另外，腦下垂體腫瘤可能復發，而活血通絡、化痰軟堅等用藥有助改善腦部循環與穩定內分泌系統，降低復發風險。