親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國台辦發言人7大秘密 最硬那位在台最有名

說蘇貞昌再酸言酸語還會住院挨批 張善政：不好意思

月經失調數月 她視力模糊就醫才知是「腦下垂體腫瘤」

2019-11-28 11:46聯合報 記者羅真／台北即時報導

月經周期長期不規則，得懷疑是內分泌疾病問題。一名34歲女性月經失調數月，持續赴中醫調理不見成效，一日她告訴醫師近來視力變得模糊，醫師警覺這個現象可能源於腦下垂體長腫瘤，因此才影響內分泌且壓迫視神經。醫師將她轉診神經科，果然揪出腦下垂體有顆病灶。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，腦下垂體位於顱骨底，在視神經交叉的正上方。這個直徑不過一公分的小小腺體主宰人體內分泌，前葉會分泌泌乳激素、生長激素、促腎上腺皮質激素、黃體生成激素等，後葉會分泌抗利尿激素與催產素等，進而影響人的生長、代謝、甲狀腺、性功能等諸多生理機制。

腦下垂體腫瘤的發生原因不明，好發於成年人，黃啟訓臨床上觀察患者以30歲至50歲女性為多。他表示，這種腫瘤多是良性，但它可能影響內分泌，例如泌乳激素分泌過多，可能造成女性月經異常、非孕產期卻有乳汁滲漏等；當促甲狀腺激素分泌過多，可能使情緒緊張、心悸手抖等。

另外，當腫瘤壓迫周圍組織，可能使腦壓升高造成頭痛；若壓迫到視神經則可能影響視力，由於腫瘤往往從上往下壓，因此視野會從下方往上漸漸模糊。

黃啟訓表示，當月經長期失調，甚至合併有視野變化、頭痛等情形，就要警覺可能是腦下垂體腫瘤釀禍。臨床上會透過抽血進行荷爾蒙檢查，並照X光確認腦下垂體所在部位是否變大，必要時再作磁振造影檢查（MRI）與手術治療。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科兼任醫師周宗翰表示，手術可能切除到部分腦下垂體而影響內分泌，這時適合尋求中醫協助，上述個案就在中藥輔助下至少讓月經每月都來。另外，腦下垂體腫瘤可能復發，而活血通絡、化痰軟堅等用藥有助改善腦部循環與穩定內分泌系統，降低復發風險。

腫瘤醫師中醫

相關新聞

東北季風挾水氣 氣象局對北北基宜發大雨特報

2019-11-28 11:46

今轉濕涼有雨 氣象局：下周恐迎入冬最強冷空氣

2019-11-28 09:16

淹水、熱浪、旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 09:23

從高以翔猝死案看預防醫療重要性 如何選擇最合適健檢？

2019-11-28 09:01

一個月只製造104克垃圾 她一年省下一趟歐洲旅行費用

2019-11-28 02:51

台鐵第一次賣退役列車座椅 半小時逾百人搶報名

2019-11-28 11:27

高以翔死亡背後真正原因 胸腔醫師認為是這個

2019-11-28 11:50

影／新光聖誕幸福集氣 明信片鼓舞癌友

2019-11-28 11:30

牙醫罹類風濕性關節炎自行停藥 手關節變形不能再治病

2019-11-28 10:44

燈飾紅到國外去 澎湖燈光節連獲國際設計大獎

2019-11-28 10:40

周末空檔快曬洗冬衣 彭啟明：入冬最冷一整周

2019-11-28 09:16

追！咖啡豆供應鏈從哪個環節可能被混充？

2019-11-28 08:54

高以翔猝死！若有人懂「生存之鏈」…也許他還活著

2019-11-28 08:00

下周又有冷空氣南下 吳德榮：低溫接近大陸冷氣團標準

2019-11-28 07:41

健康你我他 ／抹椰子油 止癢祕密武器

2019-11-28 00:22

個管師 愛滋感染者的親密戰友

2019-11-28 00:22

大手術變微創 台大救3歲癲癇童

2019-11-28 00:22

骨鬆危機！200萬中老年人小心

2019-11-28 00:22

睡眠呼吸中止 憂鬱症風險高

2019-11-28 00:22

台彩送愛 經銷商谷底翻身更助人

2019-11-28 00:21

美國蘿蔓生菜爆大腸桿菌汙染 食藥署加強進口管制

2019-11-28 00:17

台小兒麻痺之父 永遠的「畢爸爸」畢嘉士93歲辭世

2019-11-28 00:13

台金春節班機今晚開放訂位 金門縣府助民眾「搶」票

2019-11-27 22:09

東北季風增強！明低溫下探16度 下周更冷剩13度

2019-11-27 21:38

加10元油後系統故障 員工一句話讓他怒了

2019-11-27 21:10

福原愛任台灣觀光大使 狂讚芋頭好想天天吃

2019-11-27 20:53

畢嘉士：我想給病人的不只是醫藥 是平等和尊嚴

2019-11-27 19:19

熬夜過勞成誘發因子 醫推測高以翔恐有先天心律不整

2019-11-27 18:30

3歲還無言語能力 他國際鋼琴賽奪冠成台灣之光

2019-11-27 18:09

美國蘿蔓生菜再爆大腸桿菌汙染 食藥署要求無汙染證明

2019-11-27 17:58

高以翔急救不及？預防跑步猝死 有醫護背去顫器陪跑

2019-11-27 17:29

西雅圖咖啡風暴 消基會籲業者付5倍懲罰性賠償

2019-11-27 17:23

猝死可預防 麗寶生醫推心肌病變基因篩檢服務

2019-11-27 17:22

跨國幽默感研究 我低於國際水平

2019-11-27 17:21

銀髮族最愛的旅行城市 苗栗奪冠，南投緊追

2019-11-27 16:48

帶外國人體驗台灣 調查：青少年選夜市手搖飲

2019-11-27 16:28

僅3成5企業辦員工培訓 勞部推提升計畫最高補助200萬

2019-11-27 16:26

獨／高以翔敬業態度人人誇 不擺架子曾親拎拍照行頭爬4樓

2019-11-27 16:05

長榮航空明年4月2日起 每周三班台北直飛泰國普吉島

2019-11-27 15:59
看更多

熱門文章

熬夜過勞成誘發因子 醫推測高以翔恐有先天心律不整

2019-11-27 18:30

咖啡機也上榜！11月28日好市多黑色購物節必敗十大品項

2019-11-27 17:24

高以翔猝逝 醫：心臟停止應於四分鐘內照這步驟搶救

2019-11-27 12:36

三重人有福了！第2間三重「藏壽司」進軍捷運路

2019-11-27 16:15

東北季風增強！明低溫下探16度 下周更冷剩13度

2019-11-27 21:38

高以翔 首位登上LV全球形象廣告的亞洲男星

2019-11-27 11:53

Jimmy Choo電話被打爆！ 大家都想穿林志玲同款玻璃鞋

2019-11-26 13:02

黑色購物節第3彈！民眾瘋搶好市多「除濕機」超熱門

2019-11-27 14:44

高以翔猝死！若有人懂「生存之鏈」…也許他還活著

2019-11-28 08:00

高以翔急救不及？預防跑步猝死 有醫護背去顫器陪跑

2019-11-27 17:29

獨／高以翔敬業態度人人誇 不擺架子曾親拎拍照行頭爬4樓

2019-11-27 16:05

同生肖相沖？這些戀人組合衝突特別多

2019-11-27 13:45

高以翔愛下廚吃美食！西湖旁開「湖179西餐廳」圓夢

2019-11-27 14:43

今轉濕涼有雨 氣象局：下周恐迎入冬最強冷空氣

2019-11-28 09:16

高以翔驚傳猝逝 醫：溫差大激烈運動前做好暖身

2019-11-27 12:13

林志玲愛牌婚紗也瘋冰雪奇緣！「Elsa風」禮服薄透性感

2019-11-27 22:14

灌籃高手明年回歸！不只漫畫 流川楓「神鞋」也回來啦

2019-11-27 15:14

桃園機場免稅區 最貴的1瓶酒售價曝光

2019-11-27 16:54

好市多賣「橘色嘔吐物」？ 網友解答是法國知名玩具

2019-11-27 12:41

一個月只製造104克垃圾 她一年省下一趟歐洲旅行費用

2019-11-28 02:51

艾瑪史東這眼神好殺 性感又勾人怎麼看得到LV新包

2019-11-27 21:20

比宇宙更遠的聖地！他花35萬探索南極 狂風把人吹成白痴

2019-11-27 14:17

高以翔驚傳猝死精品同表震驚 直呼「他很敬業、溫暖，更沒架子」

2019-11-27 12:09

高以翔原訂28日在台出席活動　人頭馬宣布「哀悼品牌摯友」取消活動

2019-11-27 12:07

下周又有冷空氣南下 吳德榮：低溫接近大陸冷氣團標準

2019-11-28 07:41

高以翔疑過勞猝死 醫師分享量表籲自我檢視

2019-11-27 12:14

少女心爆棚！星巴克全新「粉櫻色聖誕杯」時尚感十足

2019-11-27 13:05

台大首次微創手術 切腦神經束救四歲癲癇女童

2019-11-27 12:11

PChome24h購物「黑五樂購節」35折起！AirPods限量特價

2019-11-27 17:57

網友為圓法國夢找打工換宿 要求「亞歷媽」月薪五萬加機票吃住

2019-11-27 11:25

12月星座塔羅運勢：考核容易不好 摩羯優質桃花盛開

2019-11-28 08:21

加10元油後系統故障 員工一句話讓他怒了

2019-11-27 21:10

前夫偷吃婆婆勸體諒 她怨對方探視兒子網友勸「小心被告」

2019-11-27 15:00

美國蘿蔓生菜再爆大腸桿菌汙染 食藥署要求無汙染證明

2019-11-27 17:58

花兩百萬買下絕美巨蜥被捕 走私名單赫見有藝人

2019-11-27 15:36

美國蘿蔓生菜爆大腸桿菌汙染 食藥署加強進口管制

2019-11-28 00:17

每日星座運勢／處女改變為全新開始　桃花開財運旺

2019-11-28 00:00

黑色購物節＋聖誕季 COLD STONE限時買1送1

2019-11-27 13:20

周末空檔快曬洗冬衣 彭啟明：入冬最冷一整周

2019-11-28 09:16

走進米奇耶誕城 漢神巨蛋耶誕裝置和米奇米妮遊歐洲

2019-11-27 15:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top