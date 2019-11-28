咳嗽逾月別當小感冒 家庭主婦不菸不酒也罹癌

2019-11-28 11:53 中央社 台北28日電



57歲的家庭主婦林女士平時生活規律，不菸不酒，時不時會出現咳嗽長達1個月的狀況，但她始終認為是小感冒不以為意，去年做健檢時意外發現肺部有陰影，確診肺癌第二期。

林女士今天在新光醫院舉辦的聖誕節點燈活動中分享抗癌心路歷程，她說，以往雖然經常咳嗽，但她總是當作小感冒來治療，殊不知竟可能是肺癌警訊，所幸在腫瘤才2公分就發現，治療期間除了配合醫療團隊乖乖治療，也努力調適心情，希望樂觀面對。

她坦言，治療期間口腔、腸胃都非常不舒服，食慾也大受影響，因此她盡可能找朋友一起爬山、運動，找尋讓自己快樂的方法來舒緩身體不適，也更懂得保護自己，避免油煙、空汙暴露，如今恢復相當良好。

新光醫院副院長、胸腔內科醫師高尚志接受媒體聯訪表示，癌症已經連續37年蟬聯10大死因首位，其中又以肺癌高居死亡率之首；他解釋，肺癌因初期症狀不明顯，且胸部有肋骨、心臟、大血管、肺臟、肝臟等器官容易遮住病灶，等到患者出現症狀並確診時，往往已是晚期，只能靠化療、標靶藥物控制病情。

高尚志說，傳統肺癌檢查大多以胸部X光作為篩檢工具，很難發現直徑1公分以下的小結節，但「低劑量電腦斷層檢查」（LDCT）可偵測到小於0.3公分的肺部病灶，成為肺癌篩檢一大利器。

根據統計，2007年6月至2019年10月院內共有3萬8105人進行LDCT，其中有345人確診肺癌，偵測率為0.9%，等於每千人中就有9人因此找出肺癌，其中有8成是第1期的早期，可望及早以胸腔鏡切除，不僅傷口小，治癒率也很高。

高尚志指出，根據臨床統計，肺癌患者男性中有4成不抽煙、女性則有9成以上不抽菸，其危險因子可能是日常生活中的油煙、拜拜燒香、空氣汙染等，建議40歲以上老菸槍或50歲以上的一般民眾，至少應做一次LDCT檢查。

他強調，尤其是三等親內有肺癌家族病史者、有肺部慢性疾病、曾罹患肺結核或慢性肺部發炎、住在工廠附近等都是肺癌高危險群，務必提高警覺。

聖誕節腳步近，新光醫院創院以來每年都會在大廳進行聖誕節裝置藝術點燈儀式，今年特別加入「你的幸福集氣‧我的抗癌勇氣」聖誕節癌症病友關懷活動。

新光醫院社會服務室課長朱健豪表示，台灣人不習慣把對親友的關心掛在嘴邊，因此特別設計集氣小卡活動，邀請前來探病的親友將對癌友的祝福、關心寫在集氣小卡上，院方將代為轉送至病房，鼓勵癌友對抗病魔。