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影／新光聖誕幸福集氣 明信片鼓舞癌友

2019-11-28 11:30聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

今天是西洋感恩節，新光醫院今推出「你的幸福集氣，我的抗癌勇氣」聖誕癌友關懷活動，打造歐式風格並架設聖誕樹與設計明信片，民眾可透過文字力量鼓勵癌友外，副院長高尚志呼籲成年民眾，定期健檢癌篩不可少。

57歲的林麗美女士今現身說法，她說自己每天替全家人張羅三餐，不抽菸、不喝酒、生活規律，雖偶爾會咳嗽，但以為是小病症始終不以為意。直到去年5月做身體健康檢查時，發現肺部有小塊陰影，經低劑量電腦斷層檢查後，發現左上葉肺有一顆2公分大的腫瘤與另一顆較小腫瘤，確診為肺癌第二期，在醫師建議下透過化療、標靶藥物等治療。

她說，得知自己罹癌後，從未掉過一滴淚，樂觀面對並常跟友人聚餐、爬山，因為「快樂心情得靠自己」，這樣家人才會更支持，而她目前狀況也很穩定。

高尚志表示，癌症已經長達37年蟬聯國人十大死因第一名，為落實國健署早期發現、早期治療的癌症防治政策，醫院長年致力推廣大腸、口腔、乳癌、子宮頸癌等四癌篩檢外，同時包含癌症死亡率之首的肺癌檢查。

高尚志說，肺癌因初期病症不明顯，且胸部有肋骨、心、肝、肺臟等器官容易遮住病灶而不好發現，所幸目前已有低劑量電腦斷層檢查（LDCT）有助患者揪出早期肺癌，新光醫院亦推動肺癌篩檢衛教逾12年。

新光醫院2007年至2019年12年來透過LDCT檢查的3萬8105人中，345人確診肺癌，偵測率0.9%，等於每千人中有九人為肺癌患者，其中八成是第一期以內癌別，大大降低肺癌死亡率。

而像乳癌可透過乳房超音波、攝影方式來檢查；大腸癌則透過糞便潛血或大腸直腸鏡來檢查；婦女最好發的子宮頸癌，則利用子宮頸抹片檢查；口腔癌可透過口腔黏膜檢查等。高尚志說，最好的治療就是早期發現、切除，癒後越好；據新光醫院統計，今年1月至8月，院內2萬811名的四癌篩檢個案，就有1099名是癌前病變，其中62名確診罹癌，平均18人中有1人罹癌，可見篩檢重要性。

新光醫院社會服務室課長朱健豪表示，新光聖誕節癌症病友關懷活動已舉辦28年，今年則首次打造聖誕樹，並設計四款不同形式的明信片，希望透過民眾文字的力量，寫下對醫護人員、癌症病友的祝福並掛上，社工課會定期將明信片發送給癌症病友，成為他們的抗癌勇氣。

林麗美女士說（左），自己不抽菸、不喝酒、生活規律，雖偶會咳嗽但不以為意。直到去年...
林麗美女士說（左），自己不抽菸、不喝酒、生活規律，雖偶會咳嗽但不以為意。直到去年五月做健檢時發現肺部小陰影，確診為肺癌第二期而治療。她罹癌後從未掉過一滴淚，並樂觀面對。
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新光醫院今推出「你的幸福集氣，我的抗癌勇氣」聖誕癌友關懷活動，打造歐式風格並架設...
新光醫院今推出「你的幸福集氣，我的抗癌勇氣」聖誕癌友關懷活動，打造歐式風格並架設聖誕樹與設計明信片，民眾可透過文字力量鼓勵癌友外，並呼籲民眾定期健檢癌篩不可少。記者簡浩正／攝影
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肺癌癌症子宮頸癌

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