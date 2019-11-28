牙醫罹類風濕性關節炎自行停藥 手關節變形不能再治病

2019-11-28 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北即時報導



擁有醫療專業背景，不見得就一定是個好病人，一名四十多歲牙科醫師罹患類風濕性關節炎，手指僵硬疼痛，幫病人看牙時，動作變得不靈活。確診後，必須服用類固醇、免疫調節劑等藥物，但他因擔心副作用而自行中斷用藥，沒想到，拖了一兩年，手關節扭曲變形，再也無法執醫。

台北醫學大學附設醫院風濕免疫過敏科主任張棋楨表示，類風濕性關節炎為一種慢性的自體免疫疾病，體內處於慢性發炎狀態，導致免疫系統異常，反過來「攻擊」關節處，導致手指關節、手掌關節、手腕關節發炎疼痛。

據統計，全國約有12萬名類風濕關節炎患者，好發於40至50歲，女性發病率約為男性的三至四倍。疾病初期症狀為對稱性的關節疼痛、僵硬，有些人以為是疲勞痠痛、關節扭拉傷，而接受推拿按摩，以致症狀更嚴重。如未能把握發病後的一兩年黃金治療期，可能關節變形，造成永久傷害。傳統治療類風濕關節炎藥物為止痛消炎藥物、類固醇、免疫調節劑，但副作用較高，以致不少患者自行停藥，或是嘗試其他偏方。

張棋楨說，治療類風濕關節炎藥物越來越多，有機會達到完全緩解。依照健保規定，確診後必須持續接受傳統口服藥物治療，五六成使用傳統藥物，就能獲得不錯的療效。如病情嚴重，即能申請生物製劑給付，只要遵從醫囑持續用藥，病情就能獲得良好控制。

目前治療類風濕關節炎的生物製劑約有七種，可分為口服、針劑，而針劑又有不同類型，一周一針、兩周一針，甚至一個月打一針，醫師依據不同的作用機轉與患者個別情況選擇使用，也有生物製劑可單獨施打，無須搭配抗風濕藥物，減少過敏、肝臟功能低下等副作用，提高患者接受意願。