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國台辦發言人7大秘密 最硬那位在台最有名

說蘇貞昌再酸言酸語還會住院挨批 張善政：不好意思

牙醫罹類風濕性關節炎自行停藥 手關節變形不能再治病

2019-11-28 10:44聯合報 記者李樹人／台北即時報導

擁有醫療專業背景，不見得就一定是個好病人，一名四十多歲牙科醫師罹患類風濕性關節炎，手指僵硬疼痛，幫病人看牙時，動作變得不靈活。確診後，必須服用類固醇、免疫調節劑等藥物，但他因擔心副作用而自行中斷用藥，沒想到，拖了一兩年，手關節扭曲變形，再也無法執醫。

台北醫學大學附設醫院風濕免疫過敏科主任張棋楨表示，類風濕性關節炎為一種慢性的自體免疫疾病，體內處於慢性發炎狀態，導致免疫系統異常，反過來「攻擊」關節處，導致手指關節、手掌關節、手腕關節發炎疼痛。

據統計，全國約有12萬名類風濕關節炎患者，好發於40至50歲，女性發病率約為男性的三至四倍。疾病初期症狀為對稱性的關節疼痛、僵硬，有些人以為是疲勞痠痛、關節扭拉傷，而接受推拿按摩，以致症狀更嚴重。如未能把握發病後的一兩年黃金治療期，可能關節變形，造成永久傷害。傳統治療類風濕關節炎藥物為止痛消炎藥物、類固醇、免疫調節劑，但副作用較高，以致不少患者自行停藥，或是嘗試其他偏方。

張棋楨說，治療類風濕關節炎藥物越來越多，有機會達到完全緩解。依照健保規定，確診後必須持續接受傳統口服藥物治療，五六成使用傳統藥物，就能獲得不錯的療效。如病情嚴重，即能申請生物製劑給付，只要遵從醫囑持續用藥，病情就能獲得良好控制。

目前治療類風濕關節炎的生物製劑約有七種，可分為口服、針劑，而針劑又有不同類型，一周一針、兩周一針，甚至一個月打一針，醫師依據不同的作用機轉與患者個別情況選擇使用，也有生物製劑可單獨施打，無須搭配抗風濕藥物，減少過敏、肝臟功能低下等副作用，提高患者接受意願。

「類風濕關節炎患者如同人體溫度計」張棋楨說，最近早晚溫差大，許多病患關節疼痛惡化，病情不穩定，回診人數明顯增加，建議病友務必規律用藥，可以多泡熱水澡、使用電毯，透過熱敷來舒緩疼痛不適。

最近早晚溫差大，許多病患關節疼痛惡化，台北醫學大學附設醫院風濕免疫過敏科主任張棋...
最近早晚溫差大，許多病患關節疼痛惡化，台北醫學大學附設醫院風濕免疫過敏科主任張棋楨建議病友務必規律用藥，可以多泡熱水澡、使用電毯，透過熱敷來舒緩疼痛不適。記者李樹人／攝影
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類風濕性關節炎患者類固醇

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