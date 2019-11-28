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燈飾紅到國外去 澎湖燈光節連獲國際設計大獎

2019-11-28 10:40聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

燈飾紅到國外去！交通部觀光局今天宣布，澎湖國際海灣燈光節今年首次擴大舉辦就屢創國際佳績，燈光裝置藝術「隱匿之海」榮獲「2019年布里斯本設計展覽設計類-金獎」（Pop-Ups， Display， Exhibit &； Set Design），整體燈光策展更獲得「2019柏林設計獎」入圍肯定，成功為澎湖打響國際知名度。

觀光局長周永暉表示，2019澎湖國際海灣燈光節從主題燈飾看出用心之處外，以沉浸式劇場體驗計畫，結合光影科技、彩繪、舞蹈、音樂這幾項不同的藝術元素，同時傳達全球海洋保育議題，讓觀者能更深一層的了解地區的傳奇故事與人文氣候特色，逐步的引導民眾進入所刻畫的劇場情節，充滿故事性的豐富內容，深獲全球極具影響力的2019布里斯本國際設計大獎肯定。

觀光局說，布里斯本國際設計大獎函括了-建築-廣告-多媒體-平面以及跨界設計類別，該作品成功拿下國際金獎，經由獎項傳達出台灣本土音樂之美，並且表達台灣對於環保議題的重視，以及如何將多元藝術融入在群眾的展示活動中，同時也呈現了台灣設計的實力，首次跨界的整合藝術，以多元藝術的形態呈現一場跨界大作，讓設計的範疇充滿無限可能。

觀光局說，今年澎湖國際海灣燈光節從策展設計到展演期間，每一座燈飾主題都令遊客眼睛為之一亮，由澎湖國家風景區管理處邀請台灣燈會主燈「珊瑚之心」光影藝術家劉治良（Sammy Liu） 的設計策展團隊一手打造，還得克服海風和鹽分的高度侵蝕，難度很高，獨家打造15米長主燈「鯨動海灣」、全長200米西瀛虹橋「光耀菊島」都讓民眾驚艷。

其中主題燈飾「隱匿之海」邀請太陽劇團首席舞者張逸軍老師共同演繹，將與舞蹈與光影藝術做出融合後，一起呈現了這傳奇的劇目，通過利用表演者的身體、聲音以及燈光的效果，表演不僅展示了光和影，結合藝術裝置與曲調的起伏，讓肢體藝術的表演在空間展現無限的可能。觀光局說，也因為有此藝術佳作，入圍2019年柏林設計獎–Pop-Ups展覽和布景設計類別及榮獲2019年布里斯本設計獎金獎殊榮，讓澎湖國際海灣燈光節在國際發光。

觀光局說，已將2020國際澎湖灣燈光節列為明年最具亮點的重要工作之一，並規畫於明年8月8日至10月31日間辦理，將提前開跑宣傳、推廣，期將以更豐富、更多元、更環保的創意亮點與作品，呈現在所有鄉親及遊客面前，讓國際澎湖灣燈光節的觀光品牌再度且永續的發光發亮。

今年澎湖燈光節連獲國際設計大獎。圖／觀光局提供
今年澎湖燈光節連獲國際設計大獎。圖／觀光局提供
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