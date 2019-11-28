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北韓再射飛彈！川金二會後第13次 頻率之高歷年僅見

30歲後大轉行 他是具生化背景的金鐘製作人

2019-11-28 16:17聯合新聞網 104BeAGiver掌聲

李景白，人稱「白叔」，TLC旅遊生活頻道《瘋台灣》、非凡電視台及緯來電視台《水下三十米》等外景節目製作人，其中，《水下三十米》他身兼水下攝影師，製播三年入圍八次電視金鐘獎，成功抱回三座獎項：2017年節目創新獎、2019年生活風格節目獎、2019年生活風格節目主持人獎。

從研究癌細胞到潛水製作節目，轉行轉很大？！但他說：「你不覺得很爽嗎？十一年前我到世新當講師，教『非戲劇類電視節目製作』，我用生化碩士申請講師資格；母校陽明醫學院邀我回去演講，題目不是當年的生物研究，而是『如何學非所用』。我enjoy做研究，也大膽做節目，看起來很跳tone，但本質都一樣，我在尋找未知、我想知道為什麼，這讓我快樂！雖然轉行曾讓我負債千萬，但這只是過程，我賺到一個未來、賺到錢也買不到的人生閱歷。我從來沒有覺得我停下來。」

不管出生入死 只管節目好看

浪跡天涯，還不夠形容李景白，他在興趣裡工作，出生入死的危險已不是危險，他做到極限！李景白本身就愛運動，潛水、游泳、滑雪、爬山、自行車，

他爬過台灣二十座百岳，到過數十個國家，潛過台灣超過一百個潛點，從三千五百公尺的高山，潛入下水三十米，很長一段時間，濕著身體，在海上、在水裡、在浪潮中、有人暈船、有人吐、有人嗆水、有人受傷。他自己，曾獨自夜漂三十分鐘，也曾為了護住昂貴機器而被海浪捲起又摔落海中，再被海浪灌爆往外漂，水下拍攝、潛到沒氣，更是常見。

李景白認為，「直接面對生命」是製作好節目的過程，節目本質應該盡可能好看、讓觀眾喜歡，《水下三十米》水下直接收音、不事後過音，定位是輕鬆的旅遊節目、而非沈悶的紀錄片，架構網路影音平台及潛水服務、虛實整合企圖滿足潛水者的所有需求，當節目差異化，自然容易被看見。另外，水下攝影比陸上攝影貴兩到三倍，水下世界還要克服漂浮的問題，吸氣、人就往上，吐氣、人就往下，如何把自己當腳架，讓攝影機固定不動？水下燈光不足，如何補光？海洋生物會東奔西跑，如何融入與魚群之中？

異類！生化背景的製作人

李景白在傳播界滿二十五年，媳婦熬成婆，但他是半路出家，年過三十才從零開始。

他新竹中學差點被留級，高三惡補追趕，如願考進成功大學生物系，當時對水螅的雙層細胞很著迷，總想探究為什麼只有外層細胞會長出另一隻水螅。大學畢業考進陽明大學生物化學研究所，研究卵巢癌細胞分裂以及人類染色體基因異常，花了三年作實驗到拿碩士，服完兵役準備出國繼續念博士班，獎學金也拿到了，出國前，他給自己一次機會，看看外面的世界，朋友介紹他去廣播電台，他開始接觸節目製作，再從廣播到電視，他覺得有趣極了！兩者都在尋找未知，研究要花一輩子，還未必能在教科書上留下一句話，傳播卻相對速成，透過不同紀錄和組合，就能創新製作。

那時的李景白已三十歲，當助理？沒人要！所以他放棄領薪水這件事。請別人教？傳播業沒人會停下來教老菜鳥，他自己學，學寫節目企劃案、學攝影、學剪接，也曾被騙、當廉價勞工。三十五歲那年，他想做自己的節目，不仰人鼻息也不看人臉色，於是他開了自己的公司，跌撞至今已二十個年頭。

卡奴負債千萬 用實力膽識豪賭一場

走過創業唯艱，現在談錢，李景白雲淡風輕。別人用金融卡領現金，他用信用卡預借現金，每張卡幾乎刷暴，身上揹了三、五百萬卡債，請客戶吃飯之前，得先確認哪張卡還能刷？薪水發不出來，他貼公告和銀行借錢加發利息；曾有兩、三年的過年，他躲在家裡，不敢出門，就怕出門又要發紅包。

最困頓的時候，李景白逆向操作，不砍支出、也不縮編，約莫十八年前，他自籌二十幾萬拍外景demo影片，逆向投資自己的作法，真能翻轉？他如何做到好看的節目，三年抱回三座金鐘獎？

金鐘製作人李景白／照片提供：104掌聲
金鐘製作人李景白／照片提供：104掌聲
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【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

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