天涼甜甜好個秋！3大「柿柿如意」創意吃法大揭密

2019-11-28 15:25 DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計



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文／凱倫

涼涼的天讓你想起了什麼水果呢？相信圓潤、黃澄澄的柿子一定浮現在你的腦海中了，柿子不僅可以單吃，作成柿餅也有甜蜜蜜的一番風味，更令人食指大動的是，柿餅拿來下鍋煮料理也相當合適～

小編接下來就要介紹三種關於柿餅的創意料理，不管你是喜歡鹹的甜的熱的冷的，相信這些食譜都可以滿足你的挑剔的味蕾！

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創意食譜一：甜到心裡柿子燒（柿餅燒）

經過風吹日曬的洗禮，再進入烘焙室讓柴火柴火烘烤，半濕果乾狀的柿餅就完成了！一片片扁型的柿餅滋味香甜，加上巧思就能進化成精緻甜點，柿子燒（或稱柿餅燒）就是透過在柿餅內填入內餡，讓柿餅回春成圓潤的柿子，被外表矇騙的你嚐一口一定會相當驚艷！

準備材料：

1.柿餅

2.紅豆泥

3.黑糖麻糬

作法：

1.柿餅從底部用刀或剪刀畫上十字型開口，要小心開口過大，以免柿餅裂成碎片，外表就不好看了。

2.將柿餅裡頭的籽給挖除。

3.將紅豆泥填入，越扎實越好，就能夠慢慢撐起柿子圓潤的身軀。

4.填入一半後放入黑糖麻糬，再用紅豆泥覆蓋。

5.把之前畫開的四邊往內餡包起來，稍微整型就是柿子燒啦～

柿子燒的做法相當簡單，也可以根據喜好變換成地瓜泥、芋頭泥，或加入喜歡的水果代替黑糖麻糬，而小編再偷偷加碼，冰過之後會更好吃喔！

image source：臉書／櫻桃爺爺（示意圖）

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創意食譜二：暖胃潤肺當歸柿餅雞湯

柿子富含大量維生素和碘，還能夠潤肺、促進胃腸消化，營養價值相當高，做成柿餅時，看到白白的粉末可別以為那是發霉，那可是頂級的中藥材「柿霜」，可以用於化痰止咳、促進食慾，可以說是燉補界的基本款，柿餅拿來與雞同燉為湯，一點也不衝突～

準備材料：

1.半隻雞剁塊

2.柿餅數個（太多會過甜，可以斟酌加入）

3.薑3片

4.黃耆3~5片

5.紅棗與枸杞約一匙的量

作法：

1.在柿餅四周剪出幾個口，黃耆、紅棗與枸杞清洗備用。

2.川燙雞肉塊後洗去雞肉上的雜質。

3.砂鍋內加入雞塊、柿餅、黃耆與紅棗，大火燒開後轉文火慢燉至雞肉軟嫩。

4.熄火前約10分鐘加入枸杞，並用少許鹽巴調味就完成了。

如果不想顧火的話，也可以用在電鍋外鍋放1.5~2杯的水，但風味與細火慢燉有些許差距，而若是喜歡當歸風味的朋友們，也可以再額外加入當歸、米酒等，在冷冷的天滋補一下真是一大享受。

image source：臉書／蘿潔塔的廚房

創意料理三：香甜下飯柿餅炒三鮮

柿餅除了拿來燉湯、做甜點外，也很適合直接拿來入菜，豐富的三鮮配料加上甘甜的柿餅，鹹甜的滋味一點也不衝突，勾芡過的湯汁拿來淋在飯上，讓人忍不住一口接一口，三兩下就把飯吃個精光！

準備材料：

1.草蝦、新鮮小干貝、石斑魚，數量可依個人需求調整。

2.柿餅4粒

3.洋蔥1/3 粒、紅甜椒1/3 粒、四季豆數根

4.薑1小段、蒜頭3粒、辣椒1根

調味料：

1.客家桔醬、米酒各1大匙

2.醬油膏、香油1小匙

3.砂糖1小匙

4.鹽巴、白胡椒各少許

5.水、太白粉水各少許

步驟：

1.柿餅洗淨，一片切成4塊左右大小，滾水川燙後撈起瀝乾

2.草蝦去沙筋、干貝洗淨、石斑魚切塊，放入滾水中接著去雜質，撈起備用。

3.洋蔥、紅甜椒切成菱形，四季豆斜切；薑、蒜頭與辣椒都切成片狀。

4.熱鍋後加入一大匙食用油，以中火爆香步驟3材料，再依序加入柿餅、海鮮材料，接著放入調味料（太白粉水除外）翻炒均勻。

5.翻炒後上蓋悶約2分鐘，最後以太白粉水勾薄芡就能上桌。

image source：台灣好食材

看完上述這麼多創意料理是不是也讓你口水直流呢？而且這些料理不只步驟簡單，食材也容易取得，更棒的是還能依照自己的喜好更換不同的材料，還不趕快自己動手做看看啊！









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