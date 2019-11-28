不倒翁挑戰賽「飛踢」好嗨 百人圍觀現場樂翻天

2019-11-28 09:52 聯合線上／ 林榮芳



台北街頭上演「飛踢」全武行，圍觀民眾不但沒有勸架，反而贏來更多加油聲及掌聲？原來是知名保健飲品龍頭桂格於11月23、24日在台北信義區街頭舉辦「桂格5X不倒翁挑戰賽」，特別設計懸吊滑繩系統的大型互動遊戲與民同樂，多位知名網紅受邀前來體驗，大展好身手，民眾搶拍、搶玩，周末嗨翻台北。大型互動遊戲將於11月30日南下高雄，要和熱情的南部朋友一起「WORK HARD & PLAY HARD！」

圖／桂格 提供 分享 facebook

「桂格5X不倒翁挑戰賽」為桂格新產品「5X人蔘濃縮精華飲」上市宣傳活動，主辦單位特別設計「飛踢不倒翁」的大型互動遊戲邀請民眾前來挑戰，以藉此傳達桂格新品「5X人蔘濃縮精華飲」支持上班族一整天好精神屹立不倒的構想。

活動邀請不少知名網紅出席挑戰，除了粉絲到場加油，也立刻吸引大批路過民眾圍觀。「5倍蔘，給力人生！(尖叫)」闖關者大喊出為自己加油的口號後全力往前衝，經由懸吊滑繩系統進行飛踢，將代表各種負面狀態的底座一腳踢開且維持上方人蔘飲不倒翁的平衡即挑戰成功。

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高難度的動作需要一點平衡感及好腳力才能踢得準，挑戰者各個磨拳擦掌、躍躍欲試，互相討論起如何一腳正中紅心，以及飛踢姿勢怎麼擺才漂亮；但也有挑戰者飛行過程太刺激忘記出腳，迎面撞上不倒翁和底座，搞笑畫面樂透所有人。

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「桂格5X不倒翁挑戰賽」在台北周末假期，充分喚醒體內滿滿戰鬥力，不只年輕人報名挑戰，就連阿嬤也來參一咖！挑戰民眾紛紛表示好刺激、好好玩，也有民眾分享，在飛行過程中吶喊再狠狠踢向目標，「其實還蠻紓壓的！」

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神秘來賓－懸吊高手蜘蛛人也現身大展好身手，招牌動作讓民眾合影搶拍，活動現場也設有趣味拍照區，桂格「不倒翁挑戰賽」好玩、紓壓，又有好康可以拿，錯過台北場的人，可要把握高雄場的最後機會唷！

高雄場次將於11月30日至12月1日11:30-17:00在夢時代舉行，桂格邀請所有想讓精神變更好的大小朋友一起來挑戰，打敗讓你不能好好享受生活的所有障礙！玩得痛快，才能帶回更多能量與啟發，回到日常工作中，再戰人生下一回合！

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