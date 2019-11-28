周末空檔快曬洗冬衣 彭啟明：入冬最冷一整周

2019-11-28 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明說，今天全台轉涼、周末回溫，要注意的是下周的新一波降溫將可以持續一周到下個周末，至於是濕冷或乾冷，可能有分不同階段。

彭啟明在「天氣達人彭啟明」的臉書專頁指出，預計今天北部回溫幅度有限，約在20度上下，和昨天相比降了不少，中南部稍微下滑高溫26-28度。今天晚上到周五清晨，要留意輻射冷卻低溫，北部氣溫會再降一些，但周五白天後會開始回溫。

他說，今天東北部迎風面及東半部會有些地形降雨，預計周五會稍微轉乾一些。周末是一個空檔，東北風減弱，溫度回升，北部有機會回到18-26度的舒適天氣。

彭啟明指出，下一波變化時間點會在周日下半天，有波冷高壓再度南下，冷的程度及持續時間較久，是今年入冬到目前為止最強的一波。這波冷空氣的邊緣就在台灣北部海面，北部平地有機會降到14-15度低溫，空曠區域甚至到 13-14度，接近大家熟知冷氣團的標準，建議冬天的衣服要準備好。

他說，預計這波降溫將可以持續到下周末，水氣多寡或是白天回溫程度，都和北冕颱風的外圍水氣影響與否有關。下周整體降溫是很明確，但後續濕冷或乾冷，可能有分不同階段。