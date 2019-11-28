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周末空檔快曬洗冬衣 彭啟明：入冬最冷一整周

2019-11-28 09:16聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明說，今天全台轉涼、周末回溫，要注意的是下周的新一波降溫將可以持續一周到下個周末，至於是濕冷或乾冷，可能有分不同階段。

彭啟明在「天氣達人彭啟明」的臉書專頁指出，預計今天北部回溫幅度有限，約在20度上下，和昨天相比降了不少，中南部稍微下滑高溫26-28度。今天晚上到周五清晨，要留意輻射冷卻低溫，北部氣溫會再降一些，但周五白天後會開始回溫。

他說，今天東北部迎風面及東半部會有些地形降雨，預計周五會稍微轉乾一些。周末是一個空檔，東北風減弱，溫度回升，北部有機會回到18-26度的舒適天氣。

彭啟明指出，下一波變化時間點會在周日下半天，有波冷高壓再度南下，冷的程度及持續時間較久，是今年入冬到目前為止最強的一波。這波冷空氣的邊緣就在台灣北部海面，北部平地有機會降到14-15度低溫，空曠區域甚至到 13-14度，接近大家熟知冷氣團的標準，建議冬天的衣服要準備好。

他說，預計這波降溫將可以持續到下周末，水氣多寡或是白天回溫程度，都和北冕颱風的外圍水氣影響與否有關。下周整體降溫是很明確，但後續濕冷或乾冷，可能有分不同階段。

至於今年第28號颱風北冕颱風，彭啟明表示，受到北方系統牽引，有機會往北後往西，預期將往菲律賓方向前進，不排除有增強為強烈颱風等級的機會，而在下周一、二、三期間接近菲律賓，到底外圍水氣配合上東北風如何和台灣東北部和東半部有互動，這就要密切關注。

下周一至三東北季風再增強，中部以北又再度轉涼，北部及中部局部地區低溫可下探13度...
下周一至三東北季風再增強，中部以北又再度轉涼，北部及中部局部地區低溫可下探13度；北部及東半部地區將再有局部短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。本報資料照片
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彭啟明颱風

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