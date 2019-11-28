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今轉濕涼有雨 氣象局：下周恐迎入冬最強冷空氣

2019-11-28 09:16聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

今轉涼防大雨。中央氣象局說，今天是這波東北季風水氣最多的一天。基隆北海岸、台北山區跟宜蘭慎防局部大雨，中部以北明天低溫下探15度。氣象局還提醒，下周恐迎來入冬最強冷空氣，在輻射冷卻效應下，有機會出現13度低溫。

氣象預報員李孟軒說，今天持續受到東北季風影響，不過今天水氣增多，雨會多一些，基隆北海岸、台北山區跟宜蘭留意局部大雨。

氣溫方面，李孟軒說今天比昨天略降3度，北部高溫20到21度，中南部26到28度，花東24到25度。今天清晨新北市富貴角15.9度，連江縣東引鄉則出現13.4度的低溫。

李孟軒說，這波東北季風最冷在明天，中部以北沿海空曠地區僅15度左右，北部低溫下探15到16度，中部17度，南部及花東也只有19到20度。高溫方面則沒有太多變化，北部高溫21到23度，中南部27到28度，花東24到26度。

不過，李孟軒說，明天雲量較少，雨勢會漸趨緩和，東北部留意局部短暫雨，東半部及北部山區則注意零星降雨。

到了周末，李孟軒說會稍微回暖，高溫回升5度，低溫則回升2度，水氣算多，以多雲的天氣型態為主，北部、東半部會有短暫雨。

針對下周是否迎來入冬最強冷空氣？李孟軒說，不排除該東北季風會比這波更強，預計從下周一影響到下周五，若再加上輻射冷卻效應，下周二到三有機會下探13度。

至於颱風北冕的狀況，李孟軒說目前仍是輕度颱風等級，今天有機會升級為中度，路徑上會先偏北再偏西，往菲律賓移動，速度雖然沒有很快，但強度會逐漸增強。預測下周日前有機會來到強烈颱風，雖然對台灣無直接影響，不過仍有可能從南邊帶來水氣，屆時台灣各地都會有雨勢。同時受到該颱風影響，明天開始到下周三都要留意長浪。

中央氣象局說，今天是這波東北季風水氣最多的時候。本報資料照片
中央氣象局說，今天是這波東北季風水氣最多的時候。本報資料照片
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低溫高溫颱風

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