從高以翔猝死案看預防醫療重要性 如何選擇最合適健檢？

2019-11-28 09:01 聯合新聞網 文章提供／遠見



2018年受本報邀請拍攝時尚專題時，高以翔難得留下與毛孩的同框照。圖／單點影像提供 分享 facebook 台灣知名藝人高以翔猝死的消息傳回台灣後，震驚各界。經紀公司老闆丘秀珠悲痛表示，無法接受這突如其來的憾事。頓時讓外界關心起預防醫療的重要性，紛紛詢問該如何選擇最適合自己的健診？

台灣知名藝人高以翔昨（26日）晚間錄製節目《追我吧》驚傳現場昏倒、心臟驟停，緊急送醫。「浙江新聞」已證實，高以翔搶救無效於今（27日）凌晨去世，享年35歲。

根據微博各大公眾號曝光大陸寧波東部新城李惠利醫院資料，可以看見11月26日值夜班的醫生透露：「（27日）凌晨2點一名演員突發意外送我院，希全力救治，到搶救室了解情況，內科三線、方主任參與搶救，王院長來電關注，因患者送到搶救室瞳孔放大到邊緣，雖全力救治2小時仍無法挽回。」

消息傳回台灣後，經紀公司老闆丘秀珠悲痛到徹夜未眠。她更表示，高以翔近日還曾做過健檢，檢查結果顯示一切正常，更不曾聽說過高以翔有任何心臟相關的疾病。

普通的健檢並未包含心臟檢查項目

這件事讓大家十分震驚，為何高以翔才做過身體健康檢查，卻無法避免猝死的遺憾？根據新光醫院心臟內科醫師趙書平分析，造成猝死的原因很多，可能是先天缺陷，也有可能是心血管疾病所造成，更何況普通健檢多半不會特別對心臟做檢查。

新光醫院行政副院長洪子仁則表示，若要對心臟進行結構性的理解，光靠一般的健康檢查是不夠的，必須透過超音波斷層檢查，醫師才有辦法透過電腦斷層影像給予受測者建議。

此外，趙書平也向教育單位及民眾喊話，現行台灣的自動體外電擊去顫器（AED）已相當普及，只要掌握AED的使用方式，就有機會在病患心臟停止時，立即進行搶救，避免憾事發生。

性別、家庭、年齡、習慣決定體檢項目

事實上，不論是一般的健康檢查，或是企業提供的勞工檢查，僅僅只是對身體做最基礎的檢測。趙書平建議，在選擇健康檢查的項目時，可以先徵詢過去曾為自己看診的醫生，根據過去的病歷，建議補足一般健檢無法企及的項目。

一般人都認為健檢愈貴愈好，因為檢查項目很多，但，趙書平認為，不論多貴的健康檢查都不可能窮盡所有檢查的項目，因此不必迷信做最昂貴的健康檢查，而是要選擇最適合自己的健檢項目。

洪子仁則表示，每個人所需要的健康檢查都不一樣。他提出四項選擇健檢的判斷依據：第一是自己家庭成員的疾病史；第二是性別，男女因生理構造不同，所需加強的健檢項目也必然不同；第三是年齡，超過40歲便應當更頻繁做健檢追蹤；第四是生活習慣，若平日有吸菸習慣，則該加強肺部的檢查。

此外，洪子仁也建議，可以直接與各健檢中心人員做諮詢，以獲取最專業的檢查建議。他舉例，若你是高齡健檢者，健檢中心還會協助規劃未來的健檢時間，以定期追蹤身體狀況。

不過，他再次強調，健康檢查只是「手段」，而非「目的」。健檢只是讓人理解自身的潛在風險，真正重要的是，健檢完後，必須通過飲食、運動或藥物進行治療，以達到「身體健康」的目的。

（作者／蔣濬浩 本文出自2019.11.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）