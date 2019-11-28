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下周又有冷空氣南下 吳德榮：低溫接近大陸冷氣團標準

2019-11-28 07:41聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，根據最新模式模擬，下周日（12月1日）晚起又有冷空氣南下，下周二的清晨氣溫降到最低，北台灣空曠平地約13、14度，已接近大陸冷氣團的標準，要注意保暖。

吳德榮表示，東北季風南下，今晨大台北及東半部已有局部降雨，北台灣的低溫將出現在夜間，中南部則因輻射冷卻，今晨低溫大約在18度左右。

他說，今天迎風面北部、東北部及東部降雨增多，北台灣轉濕冷；北部氣溫約在15至19度、中部16至28度、南部17至30度、東部16至28度。

不過，明天北部平地的天氣就會好轉。吳德榮表示，明天至下周一的白天水氣減少、北部平地天氣好轉，但北海岸、北部山區、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率。只是明天北台灣白天仍偏涼、早晚冷，清晨空曠平地可降至14、15度；周六的白天至下周日北部多雲時晴、氣溫回升。背風面的中南部則都是晴朗穩定的天氣，白天舒適，早晚偏涼微冷。

吳德榮指出，下周有較前一波略強的冷空氣南下，天氣轉冷，下周二（12月3日）清晨降至最低，台北市氣象局測站約15度，北台灣空曠平地約13、14度，接近「大陸冷氣團」的標準（氣象局≦14度）。

下周三（4日）之後的天氣，與北冕颱風的位置及其向北輸送水氣有關。他說，北冕持續增強，有跨過強颱標準的潛勢。未來5天仍在菲律賓東方海面，對台無影響。但最新模式模擬下周四（5日）20時預測圖顯示，北冕進入南海，將為台灣帶來一些額外的雲雨，除了增大迎風面的降雨，連背風面的中南部也有降雨機率。是冬天能讓「全台降雨」的天氣型態；不過，終究是第8天的模式模擬，有一些不確定性，需再觀察。

中央氣象局指出，今天仍受東北季風影響，在桃園以北、東半部地區相對於其他地區降雨機率高一些，基隆北海岸局部地區有大雨的可能。

氣溫方面，高溫和昨天相比有下降的趨勢，雲多局部地區下雨的北部及宜蘭整日在20、21度左右、花東約24、25度，中南部約26至28度，今晚明晨中部以北及宜蘭約16、17度，沿海空曠地區可能更低，其他地區19、20度左右，中南部日夜溫差仍大。

氣象局說，颱風北冕清晨2時距離鵝鑾鼻東南東方2310公里，路徑主要往西朝菲律賓前進的機率較高，環境有利其增強至中度颱風以上強度，直接影響台灣的機會不大，間接影響的程度有待觀察。

下周一至三東北季風再增強，中部以北又再度轉涼，北部及中部局部地區低溫可下探13度...
下周一至三東北季風再增強，中部以北又再度轉涼，北部及中部局部地區低溫可下探13度；北部及東半部地區將再有局部短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。本報資料照片
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吳德榮氣象局

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