一個月只製造104克垃圾 她一年省下一趟歐洲旅行費用

2019-11-28 02:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



不用塑膠袋與衛生紙、自製洗潔劑、甚至連搭飛機都自備餐具.......呂加零2016年展開減少垃圾的「零廢棄生活」，她和先生2人和7隻貓一起生活，每月只產生104公克的垃圾，一年省下11萬。

她把過程寫成新書「零廢棄的美好生活」，是台灣第一本零廢棄紀實書。她在書中分享執行零廢棄的實用方法，包含採買食材、堆肥到居家清潔，希望藉此分享理念：「當一個有意識的生活者，不當一個無意識的消費者。」

呂加零本來是一個「不購物、不囤積就會死」的購物狂，因為一次淨灘體驗，漸漸轉變為有環境意識的消費者。

三年前，她決定展開「零廢棄生活」，盡量減少生活中的垃圾。

為了達到「零垃圾生活」，呂加零不僅自備購物袋、餐具、水壺、環保杯，甚至自製衛生棉、洗潔劑、上廁所不用衛生紙，連搭飛機都自備餐具和杯子。她也不定時舉辦零廢棄活動，騰出經營的貓旅館空間供環保人士交換衣服、書籍、鍋碗瓢盆，同時號召揪團購買裸裝用品或食品，例如小蘇打粉、檸檬酸、鮮乳等。

她計算一年的成果， 2人7貓一個月只製造104克垃圾，是一般人的十分之一；估計一年省下11萬，剛好一趟歐洲旅行費用。