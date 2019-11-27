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加10元油後系統故障 員工一句話讓他怒了

2019-11-27 21:10聯合新聞網 綜合報導

員工告知加油至少要加1公升，更說如果電腦螢幕壞了要找原PO求償。示意圖。圖片來源...
員工告知加油至少要加1公升，更說如果電腦螢幕壞了要找原PO求償。示意圖。圖片來源／ingimage
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自助加油是否可以只加小金額？一名網友使用自助加油時加了10元就跳停，把油槍掛回去時系統似乎故障，螢幕一直顯示「請掛上油槍」，請員工來處理，沒想到卻被告知「請勿加這種小金額的」，更說「如果電腦螢幕壞了會求償」。

昨（26日）一名網友在臉書社團「爆廢公社發文表示，他騎著媽媽的機車出門，在半路中發現油箱指針壞了看不到油量，打算隔天再去更換。路途中順路到加油站使用自助加油，結果他加了10元跳停後就掛上油槍，但沒想到系統似乎故障，螢幕上一直顯示「請掛上油槍」。

原PO表示，他請員工來處理，沒想到員工卻說「請勿加這種小金額的，至少要加一公升」，之後更表示如果他們電腦的螢幕壞了，會找原PO求償，這讓他非常不解的詢問網友們，「壞了是我的問題嗎？」

貼文一出，立刻引起網友熱烈討論，許多人留言表示，「不是你的問題啊，據我所知還有人為了發票還加好幾次欸」、「以前我在加油站打工時有個人每天都會來加10塊欸，也沒壞掉啊」、「以前在加油站打工，也從來沒有碰到加太少螢幕會壞掉的情形…」。

也有網友推測，「自助加油好像小於多少錢就會鎖油槍」、「鎖油槍跟壞掉是兩回事，而且，似乎沒有規定小額加油是犯法的」、「是系統故障，之前開車去加油給我加12塊自動跳停，後來請工作人員重新開機就好了」、「自助加油快五年，有實驗加過10元，還沒聽說過有這回事。就算有，加油站自己有貼告示嗎？」

網友們都表示沒有規定小額加油是犯法的。圖擷自爆廢公社
網友們都表示沒有規定小額加油是犯法的。圖擷自爆廢公社
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加油站爆廢公社

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