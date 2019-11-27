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維基愛古蹟全球競賽 台南超夢幻秘境代表台灣出賽

2019-11-27 20:11聯合報 記者陳宛茜／即時報導

文化部國家文化記憶庫計畫與全球最大古蹟攝影比賽「維基愛古蹟」合作，9至10月分別辦理集思廣憶:「愛古蹟」與「集記憶」兩項國家文化記憶庫全民徵件活動。其中愛古蹟組短短一個月收到超過2000張參賽照片，奪冠作品主題為今年甫開幕的網美秘境—台南原水道（台南山上花園水道博物館）。

台南原水道是台灣實現自來水供給的現代化里程碑，兼具歷史、文化、藝術價值。文化部指出，此一作品完整呈現建築樣貌和線條美學，拍攝者對於照片構圖、曝光和色澤皆獲評審一致好評。

「集思廣憶愛—古蹟組」評選出前三名和入選作品共50名。前三名作品包括日治時期竣工的台南原水道、台灣現存最古老的教堂建築─萬金聖母聖殿和清朝時期即落成的大龍峒保安宮，充分展現台灣融合多元文化和族群的特色。

得獎作品除可獲得文化部頒發之獎狀和獎金外，台灣維基媒體協會亦同步將獲獎前三名，以及東湧燈塔、淡水鄞山寺、台北水道水源地、林本源園邸、北港朝天宮、旗後礮臺、魚藤坪斷橋等七件入選作品，提報代表台灣參加維基愛古蹟國際賽。

文化部指出，此次得獎作品將以CC創用授權 (CC BY-SA)方式收存於國家文化記憶庫，作品得以被更廣泛的取用和創作，除體現國際潮流鼓勵分享、開放使用的精神，也讓更多人看見台灣不同面向的文化之美。

●集思廣憶-愛古蹟組得獎公告：https://memorybank.culture.tw/event/zh-tw/event_005/282593；國家文化記憶庫臉書粉絲團：https://www.facebook.com/TaiwanCulturalMemoryBank/

集思廣憶全民徵件愛古蹟組首獎作品，以台南原水道為主題。圖/文化部提供
集思廣憶全民徵件愛古蹟組首獎作品，以台南原水道為主題。圖/文化部提供
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集思廣憶全民徵件愛古蹟組第三名作品，以雨後大龍峒保安宮為題獲獎。圖/文化部提供
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